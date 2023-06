¿Habrá sido un error involuntario? Algunas cuentas han sido comprometidas luego de que Google indicara que, por un bug en su sistema operativo Android, te ha estado espiando a través del micrófono de WhatsApp . ¿Qué es lo que debes hacer?

Resulta que este pequeño traspié de Google hizo que ciertos micrófonos de la app de WhatsApp se enciendan cuando solo te conectabas para poder responder a tus amigos. Sin embargo, esto ya fue solucionado. ¿Cómo hago para que nunca más ocurra? Pues esto es lo que debes realizar en la aplicación perteneciente a Meta.

Recuerda que no debes utilizar aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus ya que ellos pueden tener no solo acceso a tus conversaciones, sino también a lo que envías en tus notas de voz al no estar protegido con la privacidad de extremo a extremo.

Cómo evitar que Google espíe tu WhatsApp

Lo primero que debes hacer en tu celular Android es ir a los Ajustes.

Luego dirígete a Aplicaciones y allí busca WhatsApp.

En ese momento observarás los permisos.

Desactiva que Google o tu teléfono Android pueda acceder a tu micrófono de WhatsApp.

De esa manera evitarás que, si mandas una nota de voz, esta no se quede almacenada en su nube.

Lo mejor será colocar que Google siempre te pregunte si quiere que acceda al micrófono de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de los iPhone solo anda a Ajustes y luego a WhatsApp.

Desde allí entra a Permisos y deshabilita el micrófono.

Cuando quieras usar notas de voz o grabar un audio en WhatsApp, vas a tener que darle permisos o no nuevamente.

Lo mejor será poner “Preguntar siempre”