Como se recuerda, WhatsApp no solo cuenta con una aplicación para celulares, de hecho la de iOS y Android son totalmente diferentes, pues el referido servicio de mensajería instantánea ha desarrollado su propia app para tabletas y smartwatches, la versión de navegadores (WhatsApp Web), y el programa nativo de computadoras o portátiles (WhatsApp Desktop).

Si no has protegido correctamente tu cuenta de WhatsApp, una tercera persona o tu propia pareja, podrían acceder a la misma y vincularla en cualquiera de las versiones que mencionamos hace un momento, ¿Serás notificado cuando lo hagan? no, así él o ella leerán todos los mensajes que compartas o recibas.

Desde Depor te enseñaré un truco bastante sencillo para impedir que alguien abra tu cuenta en otra versión de WhatsApp, incluso si has dejado tu teléfono desbloqueado. No descargarás programas alterados o aplicaciones de terceros, todo lo vas a realizar en las configuraciones del aplicativo.

Así puedes evitar que vinculen tu cuenta de WhatsApp en otra versión

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store.

En Android, abre la app y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho > entra a los "Ajustes".

Luego, oprime en el apartado "Privacidad" > desplázate hacia abajo y toca la opción "Bloqueo con huella dactilar".

Activa el interruptor del mismo nombre y coloca tu huella en el sensor. Por último, elige un bloqueo automático después de 1 o 30 minutos.

En iOS tendrás que usar Touch ID > abre la app e ingresa a la "Configuración" (ícono del engranaje que se ubica abajo a la derecha).

El siguiente paso es pulsar en "Privacidad" > "Bloqueo de pantalla" > finalmente, selecciona "Touch ID".

Listo, intenta vincular tu cuenta en otro teléfono, WhatsApp Web, Desktop y la app para tabletas, previamente te pedirán colocar tu huella dactilar.

Listado de celulares que no tendrán WhatsApp el 31 de agosto

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus