¿Tu amigo ha tomado una radical decisión y ha ocultado el doble check azul de WhatsApp ? ¿Ya no puedes ver si ha leído tus mensajes o no? ¿Sabes por qué lo hizo? ¿Hay un método? Tranquilo, no todo está perdido. Existe un truco bastante útil para que puedas averiguar por tu cuenta a qué hora han visto tus notificaciones.

Lo mejor de todo es que no tienes que instalar ninguna aplicación de terceros. WhatsApp lo tiene todo y solo era cuestión de explorar un poco para así conocer si ignoraron tu conversación.

Recuerda que el doble check azul significa que alguien ha leído tu mensaje, si este no aparece y se queda en plomo quiere decir que aún no lo ha abierto o simplemente ha ocultado esa información por medio de los Ajustes de la aplicación.

¿Quieres saberlo? Para descubrirlo y sorprendas a tu compañero sobre por qué no te responde, deberás hacer los pasos que te mencionamos a continuación.

CÓMO SABER A QUÉ HORA LEYERON TU MENSAJE DE WHATSAPP AUNQUE LA OCULTEN

Lo primero que debes saber es que este truco solo funcionará si tienes desactivado el bloqueo por huella dactilar de WhatsApp , asimismo también chequea que no tengas desactivado el modo de leído. Luego de ello has estos pasos:

Primero deberás enviar un mensaje a tu amigo por WhatsApp

Chequea si te ha respondido en unos cuántos minutos.

Si no lo ha hecho y ves que tu mensaje se ha quedado en doble check plomo, entonces selecciona el mensaje pulsándolo 2 segundos.

Recuerda seleccionar el mensaje de WhatsApp para descubrir si leyeron tu mensaje o no. (Foto: WhatsApp)

En ese momento se mostrará una pequeña pantalla en la zona superior de WhatsApp donde deberás presionar los tres puntitos

En el pequeño recuadro pulsa sobre “Info”

Cuando pulses "info" podrás ver toda la información sobre tu mensaje. (Foto: WhatsApp)

Allí verás si tu mensaje fue entregado y leído. Si ha sido leído, entonces verás el doble check azul y listo.

Cabe precisar que este truco solo funciona en los dispositivos Android. En los terminales de iOS no es posible hacerlo de momento. No sabemos si se trata de un bug o error de WhatsApp.

Los mejores 7 trucos de WhatsApp

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando " Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsapp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de Whatsapp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

