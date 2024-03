Una de la características de los grupos de WhatsApp es que mediante ella puedes enterarte de las noticias familiares, algún detalle del trabajo o simplemente compartir archivos de la Universidad. Utilizarlo te ayudará en varias cosas, pero a veces tiende a volverse tedioso debido a que, en ciertos casos, tus amigos hablan sin parar y tu celular no deja de sonar o vibrar. ¿Te ha pasado? Es por esa razón que hoy te ayudaré a salirte de esa conversación sin que nadie lo note, ni mucho menos el mismo administrador. ¿Cómo se hace? El único requisito para poder ejecutar este tutorial es que tengas el programa de Meta completamente actualizado tanto en tu terminal Android o iPhone, asimismo no hay necesidad de bajar e instalar un programa de terceros ya que muchos de estos ofrecen cosas que al final no se cumplen. Sigue todos los pasos.

Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que tus amigos lo sepan

Este tutorial lo puedes realizar tanto en los terminales Android o iPhone

Para ello primero deberás dirigirte al grupo de WhatsApp .

. Presiona sobre el nombre del chat y busca la parte de “Silenciar grupo” .

. Elige que quieres silenciarlo “Siempre”.

WHATSAPP | Recuerda siempre pulsar el botón de "Mantener los chats archivados" en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante ingresa a Configuración. Luego anda a Chats y activa el botón de “Mantener los chats archivados” .

. Cuando lo hayas hecho, regresa al grupo en cuestión y simplemente dale en “Archivar”.

WHATSAPP | Finalmente deberás archivar el grupo de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Desde ese momento evitarás de que te tengan que llegar notificaciones y ver la cantidad de mensajes que recibes .

. Ese grupo no regresará a la pantalla principal de tu WhatsApp a menos de que lo permitas .

. Lo mejor de todo es que ningún amigo tuyo te preguntará por qué decidiste hacer el tutorial ni tampoco el administrador sabrá que has silenciado y archivado el grupo.

