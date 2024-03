Ya no más podrás hacerlo. WhatsApp ha decidido proteger más la privacidad de todos sus usuarios pues desde este momento, con la más reciente actualización, se evita tomar cualquier tipo de captura de pantalla o grabación en video de la foto de perfil de tu amigo, familiar o contado del trabajo. Esta medida pone fin a los screenshots que durante mucho tiempo te han acompañado. Asimismo, cabe precisar que la app de Meta también está poniendo más seguridad en las copias de seguridad, mismas que ahora tienden a contar con contraseña; sin embargo, el que quieras hacer un screenshot no generará que la otra persona sepa que lo has intentado. Eso sí, el único método para obtener esa imagen es pedírsela a fin de evitar inconvenientes. La función solo está habilitada en Android, aún no llega a los iPhone.

Cómo evitar que tu amigo tome capturas a tu foto de perfil de WhatsApp

Pues es bastante fácil. Ahora ha llegado a todos los que usan el sistema operativo de Google .

. Para obtener esta función es necesario ir a Google Play .

. Allí busca WhatsApp y descarga la última versión .

. Una vez lo tengas, debes ir a Ajustes de la aplicación, luego a Ayuda .

. En ese lugar encontrarás “Info de la aplicación” . Presiona allí y verás la versión de WhatsApp.

WHATSAPP | Esta es la versión que ya no te permite hacer capturas de pantalla a las fotos de perfil de tus amigos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora solo ingresa a cualquier conversaciones, pulsa sobre la imagen de perfil de tu amigo.

Intenta agrandarla y sácale una captura de pantalla.

En la parte baja se mostrará una notificación que dice “No se pueden tomar capturas de pantalla de esta página”.

WHATSAPP | Esto se te mostrará en caso intentes hacer una captura de pantalla o grabar un video sobre la foto de perfil de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si tu amigo tiene una versión antigua de WhatsApp, es probable que también se le muestre ese mensaje.

Así que desde ahora la app de Meta está protegiendo todos tus chats para que así no tengas que sufrir porque alguien ha vulnerado tu privacidad.

