No te preocupes. Si tienes un celular ‘viejito’ y ya no te permite instalar WhatsApp debido a que resultó ser incompatible, hoy te traigo la solución a ese repentino problema. Eso sí, es necesario que sepas que este truco que te mencionaré solo funciona si tienes el sistema operativo Android. Por ejemplo, entre ellos se encuentran Android 4.0, Android 4.3, y Android 5.0. Para poder saber qué versión tienes solo deberás ir a los Ajustes de tu dispositivo móvil para comprobarlo. Una vez dicho esto, recuerda que no debes usar otros programas alternos a la app de Meta ya que pondrían en riesgo no solo tus conversaciones, sino también tu información personal como la foto de perfil, el listado de contactos, entre otros.

Cómo evitar quedarte sin WhatsApp el 1 de abril

Lo primero que debes saber es que este truco solo funciona en lo Android .

. Ello se debe a que en los iPhone es casi imposible instalar aplicaciones de terceros.

Lo que te voy a decir es que debes instalar el APK de WhatsApp, pero esto lo debes realizar desde su web oficial .

. Para ello solo tienes que hacer una copia de seguridad de tus conversaciones en tu actual equipo , ello para no tener algún tipo de pérdida.

, ello para no tener algún tipo de pérdida. A continuación debes dirigirte a este enlace que te proporciono .

. Allí pulsa sobre “Instalador de paquete”.

WHATSAPP | Recuerda que si quieres seguir usando WhatsApp, deberás instalar el nuevo APK. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese entonces solo tienes que descargar el APK de WhatsApp y darle en “Actualizar” en tu móvil .

. Cuando hayas completado todo, podrás seguir usando la app de Meta hasta que tu teléfono te lo permita.

Recuerda que si realizas esto, es para continuar usando WhatsApp, pero todo tiene un tiempo de caducidad.

¿Quieres saber cómo poder instalar WhatsApp en un celular antiguo? Usa este truco. (Foto: WhatsApp)

