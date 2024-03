Si has abierto tu WhatsApp esta mañana y te diste con la sorpresa de que hay una extraña estrella que se posa justo al lado de tus conversaciones, pues entonces aquí te explicaré qué significa realmente en la app. Cabe precisar que esta no tiene nada de malo y que no se trata de un bug o una mala actualización de la aplicación de mensajería rápida. A veces, por un descuido que has hecho, pudiste haber presionado un botón ya sea a la hora de dormir o simplemente al momento de colocártelo en el pantalón. La estrella tampoco quiere decir que alguien te está espiando en la plataforma de Meta, por el contrario, te ayudará mucho en caso no recuerdes las cosas. Por otro lado, siempre es bueno utilizarla dentro de la plataforma oficial de Mark Zuckerberg, ya que, en caso emplees APK, tu cuenta puede ser baneada en poco tiempo.

Qué es la extraña estrella que aparece en los chats de WhatsApp

Lo primero que tienes que saber es que es posible que hayas presionado un botón sin que te hayas dado cuenta .

. Para que aparezca esta estrella en tus chats solo deberás pulsar dos segundos sobre cualquier mensaje de WhatsApp.

WHATSAPP | Si de casualidad has visto una estrella en WhatsApp, aquí te explico cómo desactivarla. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese momento aparecerá una barra superior .

. Observarás la estrella. Esto está relacionado con que esa conversación está destacada frente a otras.

De esa manera podrás definir qué textos son importantes para ti y cuáles no.

WHATSAPP | Si lo que quieres es deshabilitar la estrella, solo debes presionar el mensaje. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de que no te guste, simplemente presiona nuevamente sobre el mensaje en cuestión .

. Se mostrará la misma barra y desactiva pulsando el botón de la estrella tachada y listo .

. Recuerda que siempre es bueno priorizar un mensaje frente a otros para que así logres recordar algún encargo o simplemente definir lo que te ha parecido importante dentro de la conversación.

