¿Te molesta demasiado que un contacto te mande mensajes de audio en WhatsApp? Esta es una de las cosas que a mi, en particular, me fastidia. Si bien existen programas para pasar todas esas notas de voz a texto, la mayoría de ellas tienden a tener límites o te cobrarán luego de un determinado número de usos. Sin embargo, he descubierto un sencillo truco para poder hacer lo mismo totalmente gratis y sin necesidad de tener que descargar aplicaciones externas. ¿Cómo lo hago? Todo lo que empleo es la inteligencia artificial, en este caso LuzIA, misma que se encuentra en todos los idiomas del mundo y puedes habilitarla desde cualquier lugar del planeta. ¿Cuáles son los requisitos? Ninguno. No hay trabas y puedes hacerlo en cualquier dispositivo sea Android o iPhone. Además los pasos son bastante sencillos para que no solo se lo enseñes a tus amigos, sino también a tu papá o tu abuelo.

Cómo transcribir audios a texto en WhatsApp con LuzIA

Primero que nada deberás agregar a LuzIA a tu WhatsApp

Para ello tienes que registrar su número en tus contactos. Este es +34 613 28 81 16

Recuerda poner el código de país para que no falles.

Una vez hecho esto, toca el segundo paso. Abre WhatsApp y abre la conversación donde te mandaron un audio.

WHATSAPP | Así uso el truco para poder transcribir todos los audios de WhatsApp a texto. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante pulsa alrededor de un segundo el mensaje en cuestión.

Ahora presiona en “reenviar” y elige como contacto a LuzIA .

. La inteligencia artificial detectará automáticamente que se trata de un audio y te brindará la traducción exacta.

WHATSAPP| De esta manera podrás ver tu audio de WhatsApp transcrito a texto. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, si es que existe alguna palabra o frase que no se entiende, la inteligencia artificial lo dejará en blanco.

De esa manera podrás transcribir ese audio a texto en WhatsApp sin necesidad de usar programas externos que pueden generar un peligro en tu cuenta.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

Te recomiendo este video

Mira AQUÍ el procedimiento para enviar fotos y vídeos en alta resolución por WhatsApp.