En los últimos días te enseñé una serie de trucos para poder modificar el color del ícono de WhatsApp. Entre ellos encontramos las tonalidades rojo, verde, azul, amarillo, naranja, oro, plata, entre otros; sin embargo, es tiempo de que pongas en práctica estos sencillos pasos que he estado usando y me ha parecido bastante bonito, sobre todo si le quieres dar un nuevo estilo a la app de Meta: se trata del “modo Mario Bros”. Con este tutorial podrás decorar la aplicación con el fontanero más famoso del mundo y de Nintendo. Eso sí, cabe preciar que es necesario tener que descargar un programa de terceros que no te pedirá acceso a tus conversaciones personales, ni mucho menos a los archivos de tu smartphone. Esta es completamente legal y, sobre todo, gratuita.

Cómo activar el “modo Mario Bros” en WhatsApp: pasos

Si eres fanático de este personaje de Nintendo, entonces debes seguir leyendo este truco .

. Lo primero que debes hacer será ingresar a tu navegador favorito .

. Allí busca el ícono de Mario Bros en PNG y transparente .

. Incluso puedes bajar el logo de Super Mario Run , popular juego que obtuvo gran cantidad de seguidores hace algunos años.

, popular juego que obtuvo gran cantidad de seguidores hace algunos años. Una vez que lo hayas hecho, anda al siguiente paso: descargar la app Nova Launcher.

WHATSAPP | Recuerda descargar el logo de Mario Bros en PNG y transparente para que sea perfecto en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Define el estilo sobre cómo deseas que se muestre la pantalla principal de tu smartphone.

Podrás cambiar la forma de los íconos, el buscador, la posición de los widgets, entre otros.

Cuando culmines, deberás colocarlo como preestablecido. Simplemente anda a los Ajustes de tu celular, presiona en Aplicaciones, Aplicaciones predeterminadas y en Lanzador elige Nova Launcher .

. Terminado ese paso, tienes que pulsar sobre el ícono de WhatsApp alrededor de 2 segundos .

. Aparecerá un menú flotante. Presiona en “Editar” o el símbolo del lápiz.

WHATSAPP | Así debe quedar el ícono de WhatsApp con el rostro de Mario Bros. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Nuevamente anda al logo de WhatsApp, elige la opción de Aplicaciones, Fotos y elige la figura de Mario Bros que descargaste anteriormente .

. Una vez que lo hayas encontrado, define su tamaño. Dale en “Listo”.

Con ello ya tendrás activo el “modo Mario Bros” en WhatsApp, así podrás presumir este truco con todos tus amigos.

