Telegram se ha consolidado como la plataforma para chatear más descargada en todo el mundo durante enero, desplazando a WhatsApp del trono. Sin embargo, existen una serie de trucos que poco a poco se irán implementando en la app. ¿Sabes que puedes usar la aplicación sin necesidad de utilizar internet?

En la actualidad WhatsApp está realizando cambios para poder no solo editar, en un futuro, tus textos, sino además emplear las videollamadas y llamadas utilizando la plataforma web.

Pero no solo eso, según WABeta Info , muy pronto podrás realizar WhatsApp sin necesidad de tener internet en tu dispositivo móvil principal o en el que usas a diario la app.

¿Cómo se hace? Aquí te mencionaremos todos los trucos. De momento la herramienta solo se encuentra en aquellos usuarios que utilizan la versión beta del aplicativo.

CÓMO USAR WHATSAPP SIN INTERNET

Tal como menciona la citada fuente, WhatsApp podrá ser usado sin internet en unas cuántas semanas, pero eso solamente se empleará a través de una serie de requisitos.

Por ejemplo, si quieres usar WhatsApp Web , no es necesario que tu dispositivo móvil principal cuente con conexión a internet. Incluso, cuando te conectes a la PC, los mensajes que no has recibido por falta de datos, llegarán sin problemas.

Cuando te conectes a otros dispositivos con internet, pese a que el principal no lo tenga, podrás usar WhatsApp sin problemas. (Foto: MAG)

Asimismo, WABeta Info indica que también esto funcionará cuando inicies sesión en otros celulares. De tal forma que, cuando loguees tu cuenta mediante el código QR en otro terminal con internet, recibirás todos los textos y alertas automáticamente.

Esto solo lo pueden probar pocas personas quienes tienen instalada la versión beta de WhatsApp en su celular. La última actualización 2.21.30.16. trae todas estas novedades.