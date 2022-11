¿Has escuchado sobre las “Comunidades”? te comentamos que ya es una realidad en la versión estable (oficial) de WhatsApp para los usuarios de iOS y Android, pero, ¿Qué es esto? se trata de una nueva herramienta que la referida plataforma de mensajería añadió al interior de las conversaciones grupales, en donde podrás organizar de manera eficiente a los integrantes tras la creación de subgrupos. El contenido de estos últimos, así como los miembros y sus números telefónicos, serán de carácter privado, significa que no podrás ver absolutamente nada si no eres un participante.

Para que quede claro, supongamos que administras un grupo de WhatsApp de tu trabajo, el cual lo conforman todos los trabajadores de una empresa, pero, si un área específica quiere enviar información confidencial de su sección no puede hacerlo por aquí, así que con la ayuda de las “Comunidades” es posible dividir a los miembros de este grupo por departamentos (subgrupos), por ejemplo: contabilidad, legal, logística, producción, etc., asimismo, el chat original no será alterado, todos podrán interactuar y seguir conversando como antes, en caso el administrador así lo quiera. En esta oportunidad, desde Mag te diremos las cosas que puedes hacer con las “Comunidades”.

QUÉ PUEDES HACER CON LAS COMUNIDADES DE WHASTAPP

Mensajes masivos : el administrador de la “Comunidad” es capaz de enviar de forma simultánea un mismo anuncio a varios subgrupos que contengan hasta 5 mil personas integrantes. Esto lo haces en el chat que tiene el ícono de una bocina verde.

: el administrador de la “Comunidad” es capaz de enviar de forma simultánea un mismo anuncio a varios subgrupos que contengan hasta 5 mil personas integrantes. Esto lo haces en el chat que tiene el ícono de una bocina verde. Compartir archivos pesados : ahora podrás compartir archivos multimedia, como: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., que pesen hasta 2 GB como máximo.

: ahora podrás compartir archivos multimedia, como: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., que pesen hasta 2 GB como máximo. Creación de encuestas : ya no dependerás de páginas web externas para crear encuestas, desde ahora lo harás desde la misma aplicación y será posible colocar un título y hasta 12 opciones como máximo. Muy útil cuando nadie se pone de acuerdo para ir a comer con los amigos o familiares, programar la fecha de una reunión, decidir el lugar de encuentro, entre otras situaciones.

: ya no dependerás de páginas web externas para crear encuestas, desde ahora lo harás desde la misma aplicación y será posible colocar un título y hasta 12 opciones como máximo. Muy útil cuando nadie se pone de acuerdo para ir a comer con los amigos o familiares, programar la fecha de una reunión, decidir el lugar de encuentro, entre otras situaciones. Videollamadas grupales de hasta 32 personas: anteriormente, el límite era 8 por cada grupo, ahora subió a 32 y en un subgrupo formarán parte de la reunión los primeros que se conecten.

MIRA EL LISTADO DE PERSONAS QUE TE BLOQUEARON EN WHATSAPP

Para poder realizar este truco es necesario descargar el APK de WhatsApp Plus .

. Puedes instalar el APK a través de este enlace .

. Recuerda que siempre es mejor hacer una copia de seguridad de tus conversaciones en caso quieras recuperarlas en un futuro.

Ahora solo ingresa a WhatsApp Plus.

Pulsa los tres puntitos de la esquina superior. Allí verás la herramienta de “Funciones Plus”.

Pulsa sobre ella y se te mostrará un menú nuevo.

Entre ellas encontrarás el botón de “¿Quién te bloqueó?”.

Púlsalo y verás un listado de personas que te han bloqueado, además de los cambios que han hecho durante los días anteriores.

En caso quieras mantener WhatsApp Plus, lo puedes hacer. En caso ya no te sea beneficioso por posibles baneos, es mejor regresar a WhatsApp.

