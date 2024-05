Uno de los personajes más memorísticos de la serie “El Chavo del 8″ fue el ‘profesor Jirafales’, interpretado por el actor Rubén Aguirre, quien falleció el 2016. De seguro tienes una frase icónica en la mente como el famoso “ta ta ta”, entre otros. Como parte del Día del Maestro, que se celebra en México el próximo 15 de mayo, hoy te he preparado un truco para poder activar el “Modo profesor Jirafales” en WhatsApp. Este detalle se lo puedes hacer llegar a tu tutor para que lo aplique en su smartphone y así pase un increíble día con todos los alumnos. Incluso, puedes mandarle un mensaje por la plataforma de Meta para que así se sienta que es estimado por los niños o adultos del aula. No olvides homenajearlo, ya que, con mucho esmero, realiza su docente. Así que no te quedes sin saber cómo funciona este tutorial y sigue los pasos al pie de la letra.

Cómo activar el “modo profesor Jirafales” en WhatsApp

Lo primero será descargar la aplicación llamada Nova Launcher. Esta es completamente gratuita y no hay ninguna necesidad de tener que colocar tu tarjeta de crédito o débito. Esta se encuentra en la tienda de Google Play.

Una vez hecho esto, ábrela y configura el modo en el que deseas que se muestre la pantalla de tu smartphone. A continuación solo tienes que definirla como predeterminada ingresando a Nova Launcher, presiona el cintillo naranja y cambia la capa de personalización.

El tercero paso será buscar la imagen del profesor Jirafales en tu navegador favorito: puede ser Google Chrome, Safari o Mozilla. Recuerda que esta tiene que estar en PNG y transparente.

El siguiente paso es un poco complicado, pero te explicaré todo al detalle. Coloca el ícono de WhatsApp en la pantalla principal de tu smartphone, luego presiónala 2 segundos. A continuación deberás ir a “Editar”, donde se te abrirá un recuadro. Nuevamente, dale en el ícono de la app de Meta.

Elige la opción de Aplicaciones, Fotos y con ello ya podrás acceder a tu Galería, desde donde tendrás que definir el tamaño de la imagen que descargaste con anterioridad. Y listo, con ello ya tendrás el “modo profesor Jirafales” por el Día del Maestro en México.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.