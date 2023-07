Este año ha sido muy productivo para WhatsApp, pues en el primer semestre de 2023 lograron agregar una gran cantidad de funciones que nunca implementaron en años anteriores, por ejemplo: las pegatinas llegaron en el 2018 a la referida plataforma de mensajería instantánea, así de atrasado estaba el servicio de Meta.

Actualmente, ya es posible ocultar para “todos”, “Mis contactos” y “Mis contactos, excepto...” la “Hora de últ. vez” (conectado), “En línea”, “Foto de perfil”, “Info.” y “Estados”, no obstante, lo mismo no ocurre con la palabra “escribiendo...” que figura en la parte superior izquierda de una conversación, la cual pueden ver tus contactos o grupos cuando respondes un mensaje.

Sin embargo, los usuarios se las ingeniaron para evitar que la misma aparezca, lo mejor de todo es que no tendrás que descargar versiones modificadas de WhatsApp Messenger, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., solo realizar unos sencillos trucos convencionales en tu teléfono inteligente con sistema operativo iOS o Android.

Estas son las maneras para ocultar “escribiendo...” en WhatsApp

Desconéctate de internet

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, en el “menú de herramientas” (sección en donde se encuentra el bluetooth, modo avión, GPS, etc.) desactiva el wifi y los datos móviles.

El siguiente paso es abrir WhatsApp y entrar al chat que quieres responder.

Escribe y envía tu mensaje.

Finalmente, abandona la app y procede a conectarte a internet nuevamente.

Enciende el modo avión

Realiza el mismo procedimiento, pero, en el menú de herramientas activa el modo avión en lugar de apagar el wifi o los datos.

De todas maneras vas a desconectarte de internet.

Responde el mensaje al contacto que quieras y envíaselo.

Para que le llegue desactiva el referido modo.

Copia y pega

Abre WhatsApp .

. En un chat personal o de cualquier otro contacto escribe el contenido de tu mensaje (sin enviarlo).

Pulsa el contenido del mismo y te saldrán unas herramientas, cópialo o córtalo.

Accede al chat de tu amigo y debes mantener presionado el campo de texto.

Por último, pega y envía el mensaje.

Por qué tus amigos o familiares no tienen una foto de perfil en WhatsApp

No te agregaron : algunas personas han configurado su cuenta de WhatsApp para que solo sus contactos vean su foto de perfil.

Te eliminaron : en caso hayas visto la foto de perfil de tu contacto y luego de haber discutido con él o ella te percataste que desapareció su imagen, lo más probable es que te hayan eliminado.

Te bloquearon : en caso no puedas ver su foto de perfil, hora de última conexión, la etiqueta "En línea", "Info." o estados, es casi seguro que te hayan bloqueado. Te recomendamos que tú y alguien que conozca a ese usuario le envíen un mensaje al mismo tiempo, si a él le aparecen dos checks de color plomo y a ti uno, entonces sí te bloquearon.

Muestra la foto solo para algunos : si ingresas a los "Ajustes" > Privacidad" > "Foto de perfil", aquí puedes escoger si quieres que tu foto la vean "Todos" (incluyendo contactos no agregados); "Mis contactos", "Mis contactos excepto..." (los que tú selecciones); y "Nadie".

: si ingresas a los “Ajustes” > Privacidad” > “Foto de perfil”, aquí puedes escoger si quieres que tu foto la vean “Todos” (incluyendo contactos no agregados); “Mis contactos”, “Mis contactos excepto...” (los que tú selecciones); y “Nadie”. No tiene foto de perfil: como lo dijimos anteriormente, ciertos clientes de WhatsApp omiten el paso para agregar una foto de perfil, es así que observas la imagen de la silueta con fondo gris.