¿Está presentando problemas? Son miles de usuarios que tienen distintos fallos en la app de mensajería de Meta, pero uno de los que está generando intriga es el mensaje “WhatsApp continúa fallando”. ¿Qué es lo que debo? Resulta que este error evita que chatees normalmente en la plataforma, es decir, cada vez que abres algún chat observarás que se cierra intempestivamente y no puedes hacer demasiado para poder guardar ni tu copia de seguridad. Es por esa razón que hoy te brindaré una serie de pasos que me han funcionado cada vez que se presenta esa notificación, ello para que lo tengas en cuenta y no termines por malograr tu celular o, simplemente, dañar tu cuenta. Eso sí, no tienes que descargar ninguna aplicación de terceros: todo se hace desde tu mismo smartphone.

Qué debes hacer si te sale “WhatsApp continúa fallando”

En caso te salga este error, trata de chequear si existe una nueva actualización en WhatsApp .

. Si es que no la hay, y estás en el programa beta, lo mejor será salirte de la opción para desarrolladores .

. Si esto no funciona, también puedes ingresar a los Ajustes de tu smartphon e.

e. Allí busca la pestaña “Aplicaciones” y anda a “WhatsApp”.

WHATSAPP | Estos son los pasos necesarios para eliminar el error en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante observarás una pestaña que dice : “Limpiar datos” .

. Elimina en ese momento la memoria caché de tu equipo y pulsa en “Detener” .

. A continuación intenta abrir WhatsApp. Verás que nuevamente podrás usarla con normalidad y sin trabas.

En caso siga cerrándose de manera imprevista, lo que te recomiendo es desinstalar la aplicación por completo.

WHATSAPP | También puedes detener la aplicación o simplemente borrar la memoria caché de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Recuerda que si no se ha hecho copia de seguridad automática, es posible que tus conversaciones se pierdan.

Una vez desinstalado y vuelto a instalar WhatsApp, logueate y abre la app.

Con ello ya habrás solucionado el problema de “WhatsApp continúa fallando”.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo