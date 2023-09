La compañía Meta no deja de presentar nuevas actualizaciones de WhatsApp Messenger, los resultados de estas acciones fueron positivos porque en pocos meses lograron sumar una gran cantidad de usuarios gracias al despliegue de las nuevas herramientas, sin embargo, existen otras poco conocidas, las cuales se encuentran en el ícono del referido servicio de mensajería rápida.

Muchos ya conocen las antiguas y nuevas funciones, como por ejemplo: los mensajes temporales, envío de fotos o videos de única visualización, bloqueo de chats con huella dactilar, estados de audio, compartir pantalla durante las videollamadas, soporte multicuenta, modo multidispositivo, etc., no obstante, hay algunas opciones que de repente no sabías que existían por el hecho de no estar al interior del aplicativo.

Las herramientas ocultas se ubican en el ícono de WhatsApp, aunque es importante mencionar que solamente son compatibles con la versión estable de la aplicación para Android. Desde Depor te diremos cuáles son y cómo utilizarlas.

Estas son las funciones del ícono de WhatsApp

Para acceder a estas opciones presiona por unos segundos sobre el ícono de WhatsApp .

. Se desplegará una mini ventana.

Oprime en el apartado “Cámara” y sin soltar arrastra la misma a un espacio vacío de la pantalla principal.

Acabas de crear un atajo de la cámara .

. En esta ventana también puedes crear accesos directos de tus chats personales y grupales favoritos con el mismo procedimiento.

con el mismo procedimiento. Pulsa otra vez el ícono y ahora toca en “ widgets ”, tienes tres opciones: añadir una ventana en donde vas a ver tus últimos tres mensajes sin entrar a WhatsApp y evitando el estado “En línea”; agregar atajo de la cámara y contactos.

”, tienes tres opciones: añadir una ventana en donde vas a ver tus últimos tres mensajes sin entrar a WhatsApp y evitando el estado “En línea”; agregar atajo de la cámara y contactos. Si en la ventana aprietas el símbolo de la “i” encerrada en un círculo, serás derivado a la información de la app, aquí vas a configurar las notificaciones, permisos, conocer el tiempo de uso de la pantalla, etc.

Cómo detectar un enlace peligroso en WhatsApp

No abras el enlace si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda.

si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda. Contacta a esa empresa por las redes sociales y verifica si es verdad o mentira.

Tampoco accedas al link si solicitan tus datos personales o información financiera (números de tarjetas, cuentas, contraseñas y otros).

No abras el enlace si viene de un usuario desconocido, recuerda que hay links de descarga automática, así podrían infectar tu dispositivo móvil con virus.

Otra forma de detectar enlaces falsos en WhatsApp es verificar la URL del enlace. Si la URL no pertenece a un sitio web que conoces o si contiene caracteres extraños, es probable que sea malicioso.