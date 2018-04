WhatsApp: Cuatro formas para saber si te han bloqueado

WhatsApp es bastante claro: "hemos diseñado esto de manera ambigua para proteger tu privacidad si decides bloquear a un contacto. Por esta razón, no podemos decirte si alguien te ha bloqueado". ¿Pero cómo hacemos para sacarnos la duda si es que realmente nos bloquearon?



Lástima que no hay la respuesta definitiva a esta pregunta pero sí una serie de pistas que te ayudarán a sacar tus propias conclusiones.



Arranquemos por lo más evidente: la última hora de conexión. Esta información naturalmente está disponible para quienes aún no han sido bloqueados. En caso de que no puedas verla, hay dos posibles opciones: o el usuario configuró su privacidad en WhatsApp o te bloquearon.



La siguiente pista requiere de cierto esfuerzo memorístico. Si notas que la foto de perfil no ha sido cambiada en meses -más aún si se trata de alguien que lo hace con cierta regularidad-, posiblemente ya te bloquearon.



Otro indicativo es notar que tus mensajes son enviados (un check), pero nunca entregados (doble check) al destinatario. Existe la posibilidad de que el contacto haya cambiado de teléfono, pero este igualmente es otro indicativo que has sido bloqueado.



Por último, si los mensajes no llegan, intenta dar una llamada al contacto. Si esto finalmente no funciona, la posibilidad de haber sido bloqueado es considerable.



Hemos revisado cuatro pistas distintas para determinar si nos han bloqueado en WhatsApp. En caso de que las cuatro se cumplan, ya puedes dar por sentado (al menos un 80% de seguridad) que te bloquearon.

