Dato curioso. Hay muchos emoticones extraños en WhatsApp como: el brazo mecánico, un ogro, un duende, una pila de excremento con cara, etc. Sin embargo, hay un emoji que muchos no conocen o al menos no saben lo que significa a pesar de ser uno de los más utilizados en todo el mundo, nos referimos al ícono denominado ‘Monstruo alienígena’.

WhatsApp es un aplicativo de mensajería instantánea que ahora cuenta con más de 3 mil emojis en las siguientes categorías: Emoticones y personas, animales y naturaleza, alimentos y bebidas, actividades, viajes y lugares, objetos, símbolos y por último banderas. En la primera sección de las mencionadas se encuentra el ícono del Monstruo alienígena, el cual ocupa el puesto número 343 de los más compartidos por Twitter, destacó Emojitracker, un portal dedicado a contabilizar la cantidad de emojis que se comparten en tiempo real por la referida red social.

CUÁL ES SU SIGNIFICADO

El ‘Monstruo alienígena’ se presenta de color morado en la mayoría de plataformas o a veces de color verde, cuenta con tentáculos, dos ojos y aspecto amistoso. Se comparte comúnmente para representar los clásicos juegos de arcade como ‘Space Invaders’, por eso su aspecto pixelado, como si tuviera gráficos de 8 bits, informó el portal web Emojipedia.

Además, Puede relacionarse con la vida extraterrestre, el espacio exterior y los videojuegos antiguos. También transmite una sensación de rareza, locura o emoción ya que está levantando ambos tentáculos. Ahora que sabes su verdadero significado ¿Lo utilizarás en el momento adecuado?

TAMBIÉN ES CONOCIDO COMO

Space Invader.

Monstruo de videojuegos.

