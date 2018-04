WhatsApp aumenta la edad mínima para utilizar la App

WhatsApp incrementará la edad mínima para poder utilizar la App sin la autorización de los padres o representantes. La nueva regla que entrará en vigor en las próximas semanas restringirá el uso a los menores de 16 años.



El cambio de la edad mínima de 13 a 16 años se debe a que WhatsApp busca coincidir su reglamento de uso con los nuevos estatutos de la protección de datos de la Unión Europea que entra en vigencia el próximo 25 de mayo.



Lo nuevos usuarios de WhatsApp están obligados a aceptar los términos de servicio y confirmar si cumplen con los requisitos. Obviamente este filtro no es suficiente, pues los menores pueden mentir acerca de su edad.



En esos casos, WhatsApp no podría ser acusada de no proteger los datos de los menores si es que estos se registraron mediante información falsa. Nunca faltan quienes demandan mayor control a WhatsApp acerca de la seguridad de quienes ingresan a la red.