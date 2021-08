WhatsApp no deja de sorprender con sus actualizaciones y nuevas funciones. La aplicación de mensajería rápida permite no solo reproducir las notas de audio con el doble de velocidad, usar el modo multidispositivo y hasta activar los mensajes que desaparecen, sino que acaba de sorprender con la posibilidad de archivar por completo los chats sin que estos regresen a la bandeja de entrada, algo que muchos están nombrando como el ‘modo vacaciones’, una gran opción si es que quieres ‘pausar’ un grupo durante una temporada y no recibir más mensajes de sus integrantes u ocultar una conversación privada de la lista principal de chats.

La compañía introdujo un nuevo apartado en la página de Chats, se trata de la carpeta ‘Archivados’, en la que se pueden guardar aquellas conversaciones que no se quieren tener en la lista principal. De esta manera se pueden priorizar conversaciones y evitar interrupciones de aquellas que son menos importantes, ya que también desactiva las notificaciones.

CÓMO ARCHIVAR LAS CONVERSACIONES

Cabe precisar que para realizar este truco y activar la opción ‘Mantener los chats archivados’, que solamente está en los terminales Android, deberás chequear si tienes una nueva actualización de WhatsApp usando Google Play. Luego realiza lo siguiente:

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Luego anda a Ajustes en tu celular Android.

Allí deberás ir a Chats.

En ese apartado debajo de Confirmación de lectura, dice “Archivar chats” o “Mantener los chats archivados”.

Actívalo y los chats que archives ya no regresarán a tu bandeja de entrada.

Incluso, si tienes nuevos mensajes, tampoco volverán a aparecer. Solo los podrás leer si ingresas al apartado de Mensajes archivados.

Conoce el método para poder archivar todas las conversaciones de por vida en WhatsApp. (Foto: MAG)

CÓMO ‘PAUSAR’ U OCULTAR UNA CONVERSACIÓN DE WHATSAPP

El llamado por algunos ‘modo vacaciones’ permite mantener archivados los mensajes de grupos como el del trabajo, compañeros de la universidad, padres de familia, entre otros. Aquí te dejamos otra manera de no recibir notificaciones de los chats que archives, ya sean individuales o grupales, siendo una gran alternativa para “pausar” un grupo u ocultar una conversación privada de la lista principal de chats, como explican desde ‘Xataka Android’.