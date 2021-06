WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas del mundo; nos permite enviar mensajes de texto, fotos, stickers, realizar videollamadas y muchas más opciones de comunicación.

Como es de esperarse, Facebook, la empresa detrás del app, realiza cambios a la aplicación en la versión beta para probar nuevas funciones. Recordemos que en Brasil ya se está utilizando la versión de negocios.

Por otro lado, WABetaInfo ha informado que el app trabaja en un importante cambio que nos permitirá estar conectado en diferentes aparatos. Por lo pronto, se baraja que trabajan en la disponibilidad de cuatro dispositivos a la vez.

Según reporta el medio Xataka, se trata de una función que lleva en desarrollo por varios años. Se explica que WhatsApp Web ya puede funcionar con el app de móvil conectado pero no se había habilitado en varios dispositivos a la vez como Telegram.

Lo curioso es que no se necesitará conexión a Internet para que funcione la cuenta; en otras palabras, cada móvil será independiente. Según explicó el CEO de Facebook, se trató de un “gran desafío técnico”.

WhatsApp estaría trabajando en el soporte para varios dispositivos en simultaneo. (Foto: Wabetainfo)

WhatsApp puede eliminar tu cuenta si te encuentras inactivo por esta cantidad de tiempo

Más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo utilizan diariamente WhatsApp , la aplicación de mensajería instantánea que se ha vuelto imprescindible para la vida social, familiar y laboral, en donde podemos enviar documentos, fotos, videos, gifs, entre otros. Sin embargo, si eres de las personas que tiene instalada el aplicativo y no la utiliza o la abres cada cierto tiempo, tu cuenta correo el riesgo de ser eliminada por inactividad.

Hay muchas razones por las que WhatsApp puede eliminar una cuenta temporalmente o definitivamente, una de ellas es incumpliendo con sus términos y condiciones que aceptamos al momento de descargarnos la aplicación desde Google Play.

Dentro de estos términos se encuentran las “Políticas de Propiedad Intelectual: Tus derechos de autor y marcas registradas”, quiere decir que si compartimos películas de estreno pirateadas, libros en PDF con derechos de autor y réplicas de prendas de vestir por WhatsApp Business, nos pueden banear para siempre. Este caso ocurrió en la India, en donde la empresa de Mark Zuckerberg eliminó dos cuenta por los motivos antes mencionados, para conocer la historia haz clic aquí.

TIEMPO DE INACTIVIDAD

Además, WhatsApp puede eliminar nuestra cuenta sin necesidad de ir contra sus normas, ¿Cómo? con el simple hecho de no usar el aplicativo por un determinado tiempo, estos son: de 45 días y de 120 días de inactividad.

Como todos sabemos, las empresas de telefonía móvil reciclan números, no es novedad, y hay una probabilidad de que te brinden un número reciclado cuando te compras un nuevo equipo o chip (SIM), y si tienes mala suerte este número podría estar activo en WhatsApp, o sea el anterior dueño de tu número no eliminó su cuenta y cuando quieras registrar la tuya no podrás.

Debido a estos problemas es que WhatsApp da un plazo de 45 días, si en este tiempo el dueño del anterior número no utiliza la cuenta, la aplicación te permitirá registrarte con tu nueva tarjeta SIM, asimismo, eliminará automáticamente la otra cuenta con toda su información. En resumen creas un nuevo usuario desde cero.

WhatsApp también puede eliminar tu cuenta y toda su información si no la utilizas en 120 días, esto lo hace con el fin de asegurar nuestra información personal. Cabe resaltar que sí puedes volver a recuperar tu cuenta pero todos las conversaciones habrán desaparecido, o sea es como si te hubieras descargado recién la aplicación.

