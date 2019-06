¡Evita los spoilers en WhatsApp! Sigue estos pasos para no arruinar tu película favorita

Las últimas

[{"id":119949,"title":"Google Maps | \u00bfDebo preocuparme por el \"Aviso de redireccionamiento\" de la app? Te lo contamos todo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-debo-preocuparme-aviso-redireccionamiento-app-contamos-119949","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d068f58a53b1.jpeg"},{"id":119898,"title":"VER AQU\u00cd Paraguay vs. Qatar EN VIVO y EN DIRECTO por TIGO Sports y DirecTV: chocan en la Copa Am\u00e9rica 2019 ONLINE","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/paraguay-vs-qatar-vivo-estadio-maracana-directo-fecha-hora-canal-online-tv-transmision-narracion-tigo-sports-directv-america-stream-copa-america-2019-119898","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/15\/5d05a385e526d.jpeg"},{"id":119901,"title":"EN VIVO, Paraguay vs. Qatar hoy: canales para mirar EN DIRECTO el partido por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/paraguay-vs-qatar-vivo-revisa-seguir-directo-duelo-grupo-b-copa-america-horarios-canales-transmision-estadio-maracana-ver-futbol-online-gratis-america-tv-tigo-sports-nnda-nnrt-119901","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d06628544103.jpeg"},{"id":119941,"title":"Paraguay vs. Qatar EN VIVO y EN DIRECTO: a qu\u00e9 hora juegan v\u00eda DirecTV por Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/hora-juega-paraguay-vs-qatar-vivo-directo-online-directv-tigo-sports-sky-america-television-debut-jornada-1-copa-america-2019-maracana-119941","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d0681281d485.jpeg"},{"id":119948,"title":"Tips para comprar una laptop como todo un profesional [GU\u00cdA]","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/tips-comprar-laptop-lenovo-notebook-tutorial-119948","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d068aabd0f15.jpeg"},{"id":119947,"title":"Operaci\u00f3n salida: los 12 jugadores del Real Madrid que se ir\u00edan del equipo blanco [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-12-jugadores-equipo-madridense-marcharian-equipo-proxima-temporada-fotos-119947","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d068a574df6f.jpeg"},{"id":119944,"title":"Nadie lo pod\u00eda creer: la Conmebol se mostr\u00f3 preocupada por la falta de p\u00fablico en el Per\u00fa-Venezuela","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-copa-america-2019-presidente-conmebol-confeso-preocupado-falta-publico-debut-venezuela-119944","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d0686d1bb2cd.jpeg"},{"id":119942,"title":"La millonaria cifra que demandar\u00eda implementar el VAR en el f\u00fatbol peruano","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-millonaria-cifra-necesita-implementar-var-futbol-peruano-119942","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d06879400837.jpeg"},{"id":119945,"title":"La importancia del VAR: el d\u00eda de a Christofer Gonzales no le cobraron un golazo [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-dia-christofer-gonzales-gol-cobrado-var-existia-futbol-peruano-video-119945","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d06872c4fa39.jpeg"},{"id":119946,"title":"\u00a1Evita los spoilers en WhatsApp! Sigue estos pasos para no arruinar tu pel\u00edcula favorita","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-evitar-spoilers-aplicacion-android-ios-119946","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/06\/5c098796e53b2.jpeg"},{"id":119943,"title":"Google Maps hizo posible que un ni\u00f1o se hallara con su familia tras un mes de desaparecido","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-hizo-posible-nino-hallara-familia-mes-desaparecido-google-119943","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/08\/01\/5b61d7afb2c9c.jpeg"},{"id":119940,"title":"Dragon Ball Super | Cantante del opening estar\u00e1 en la Fan Expo Per\u00fa","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-cantante-opening-estara-fan-expo-peru-dragon-ball-dbs-pokemon-119940","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d067fa5d2aad.jpeg"},{"id":119938,"title":"\u00bfSer\u00e1 azulgrana? Matthijs de Ligt \"solo sonri\u00f3\" ante pregunta de hincha de Barcelona sobre posible llegada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-matthijs-ligt-sonrio-pregunta-hincha-barza-posible-llegada-nndc-119938","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d067fd75aa7f.jpeg"},{"id":119937,"title":"Seguimos en carrera, pero\u2026, la columna de Franco Lostaunau","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-seguimos-carrera-columna-franco-lostaunau-119937","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d067a72cb285.jpeg"},{"id":119906,"title":"Ecuador vs. Uruguay EN VIVO: seguir transmisi\u00f3n TV ONLINE de partidazo por debut en Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/ecuador-vs-uruguay-vivo-teleamazonas-directo-estadio-mineirao-transmision-narracion-directv-teledoce-directv-sky-sports-online-copa-america-2019-ecuador-119906","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/15\/5d05b844ce0c8.jpeg"},{"id":119896,"title":"Ecuador vs. Uruguay EN VIVO ONLINE: horarios, guia TV y canales del debut de ambas selecciones en la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/ecuador-vs-uruguay-vivo-directo-online-via-goltv-directv-sports-america-television-fecha-hora-canal-duelo-grupo-c-copa-america-2019-119896","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/15\/5d05a2c95114f.jpeg"},{"id":119936,"title":"El club que fich\u00f3 a Christian Adrianz\u00e9n tras ser separado del primer equipo de Alianza Lima","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-christian-adrianzen-separado-club-intimo-ficho-union-comercio-119936","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/13\/5c128926c97d6.jpeg"},{"id":119850,"title":"Uruguay vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO: se ven las caras por jornada 1 de Copa Am\u00e9rica 2019 desde el Mineirao","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-ecuador-vivo-mineirao-directo-transmision-narracion-america-tv-directv-teledoce-teleamazonas-sky-sports-tyc-sports-stream-live-copa-america-brasil-2019-nndc-119850","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/15\/5d0594305eb98.jpeg"},{"id":119933,"title":"Andr\u00e9 Carrillo: \"Hay que acostumbrarnos al VAR, es lo justo\" [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-andre-carrillo-hay-acostumbrarnos-var-justo-119933","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d06718a80e6f.jpeg"},{"id":119930,"title":"M\u00e1s all\u00e1 del f\u00fatbol: Chelsea explic\u00f3 las razones familiares que llevaron a Maurizio Sarri a llegar a la Juventus","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-juventus-chelsea-explico-razones-familiares-llevaron-maurizio-sarri-llegar-equipo-turin-nndc-119930","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d0674dfabff2.jpeg"},{"id":119934,"title":"\u00bfEl VAR llega al f\u00fatbol peruano y ser\u00e1 utilizado en el Torneo Clausura?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-var-llega-futbol-peruano-mediados-2019-119934","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d0674b1607d9.jpeg"},{"id":119845,"title":"\u00a1A reventar el Maracan\u00e1! Paraguay vs. Qatar EN VIVO ONLINE por TIGO Sports: chocan EN DIRECTO por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/paraguay-vs-qatar-vivo-online-directo-narracion-tigo-sports-transmision-directv-sports-america-sky-sports-stream-live-maracana-copa-america-2019-nndc-119845","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/15\/5d05a0c061f96.jpeg"},{"id":119932,"title":"Uruguay vs. Ecuador EN VIVO: c\u00f3mo VER EN DIRECTO y qu\u00e9 canales transmiten la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/uruguay-vs-ecuador-vivo-copa-america-2019-teledoce-gama-tv-fecha-horarios-canales-ver-futbol-gratis-online-primera-fecha-resultados-previa-mineirao-belo-horizonte-nnda-nnrt-119932","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d066b64ac7b5.jpeg"},{"id":119931,"title":"\u00a1Alisten las billeteras! El ins\u00f3lito valor de mercado de Far\u00ed\u00f1ez tras atajar en el Per\u00fa-Venezuela","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/copa-america-2019-precio-mercado-farinez-atajar-peru-venezuela-debut-torneo-continental-119931","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d06694fc6cde.jpeg"},{"id":119907,"title":"\u00a1Ecuador y Uruguay salen a ganar! Las alineaciones de G\u00f3mez y Tab\u00e1rez en el debut de la Copa Am\u00e9rica 2019 [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/ecuador-vs-uruguay-vivo-alineaciones-partido-grupo-c-copa-america-2019-fotos-119907","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/15\/5d05c5fe9b731.jpeg"},{"id":119928,"title":"\u00bfSe marchar\u00e1 del conjunto blanco? Bayern de M\u00fanich le habr\u00eda pedido al Real Madrid la cesi\u00f3n de Gareth Bale","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/fichajes-real-madrid-bayern-munich-le-habria-pedido-real-madrid-cesion-gareth-bale-119928","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d0665001baa8.jpeg"},{"id":119926,"title":"\u00a1Solo fue un susto! Christian Cueva se recuper\u00f3 tras golpe en la cabeza y entren\u00f3 con normalidad [FOTOS\/VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-christian-cueva-recupero-golpe-cabeza-entreno-normalidad-fotos-119926","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d06626aa616f.jpeg"},{"id":119904,"title":"Canales, guia TV y horarios de programaci\u00f3n del Uruguay vs. Ecuador EN VIVO por debut en Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/uruguay-vs-ecuador-vivo-teledoce-teleamazonas-directo-fecha-hora-canal-online-transmision-narracion-directv-sky-sports-stream-live-copa-america-2019-uruguay-119904","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/15\/5d05b33f11246.jpeg"},{"id":119925,"title":"Per\u00fa vs. Bolivia: ecuatoriano Roddy Zambrano dirigir\u00e1 partido de Copa Am\u00e9rica Brasil 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-bolivia-ecuatoriano-roddy-zambrano-dirigira-partido-copa-america-brasil-2019-nndc-119925","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d065b51049b5.jpeg"},{"id":119855,"title":"\u00a1Debutan los 'Ticos'! Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO y EN DIRECTO: juegan en la primera fecha de la Copa de Oro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/costa-rica-vs-nicaragua-vivo-estadio-san-jose-directo-transmision-narracion-teletica-sky-sports-cabletica-online-copa-oro-2019-nndc-119855","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/15\/5d0598e9cc2cc.jpeg"},{"id":119922,"title":"\u00a1De Venezuela para el mundo! La 'joya' que brill\u00f3 contra Per\u00fa y que ahora persiguen las grandes ligas","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/copa-america-2019-farinez-figura-peru-venezuela-seguido-cerca-clubes-top-europa-fichajes-2019-119922","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d065a4542ef9.jpeg"},{"id":119921,"title":"\u00bfLo comprar\u00e1 el Barza? Antoine Griezmann y la raz\u00f3n por la que el Atl\u00e9tico de Madrid quiere venderlo r\u00e1pido","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-antoine-griezmann-razon-atletico-madrid-quiere-venderlo-rapido-119921","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d065846b1bf9.jpeg"},{"id":119919,"title":"Per\u00fa cumpli\u00f3 \u00faltimo entrenamiento en Porto Alegre antes de viajar a R\u00edo de Janeiro para enfrentar a Bolivia [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-bolivia-seleccion-peruana-cumplio-dia-entrenamiento-porto-alegre-copa-america-brasil-2019-119919","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d0655bca14fb.jpeg"},{"id":119811,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: Un d\u00eda como hoy, la blanquirroja volvi\u00f3 a un Mundial","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-cumple-ano-nuestro-esperado-regreso-mundial-dpm-119811","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/15\/5d057bd7ad7f0.jpeg"},{"id":119918,"title":"\u00a1Lo 'Leo' y no lo creo! El magistral 'ca\u00f1o' de James Rodr\u00edguez a Messi que nadie vio en Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/messi-argentina-vs-colombia-james-rodriguez-cano-viral-dejo-ridiculo-leo-copa-america-2019-video-119918","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d064cd08e1ae.jpeg"},{"id":119916,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: Conmebol destac\u00f3 precisi\u00f3n y eficacia de Christofer Gonzales","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-conmebol-destaco-precision-eficacia-christofer-gonzales-copa-america-brasil-2019-119916","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d064b184a671.jpeg"},{"id":119917,"title":"Se pelean por el holand\u00e9s: De Ligt sigue en planes de Juventus y se aleja m\u00e1s del Camp Nou la pr\u00f3xima temporada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-ligt-sigue-planes-juventus-aleja-camp-nou-proxima-temporada-espana-119917","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d064cb8695c2.jpeg"},{"id":119914,"title":"\u00a1A seguir haciendo varra!","categoria":"Impresa","slug_categoria":"depor\/impresa","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/seguir-haciendo-varra-119914","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d0649ef9bc86.jpeg"},{"id":119913,"title":"\u00a1Cristiano tiene nuevo DT! Juventus anuncia la llegada de Maurizio Sarri como entrenador del equipo","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-fichajes-2019-maurizio-sarri-anunciado-nuevo-entrenador-equipo-cristiano-ronaldo-oficial-nndc-119913","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d06414842a82.jpeg"},{"id":119667,"title":"Tabla de posiciones de la Copa Am\u00e9rica 2019: as\u00ed marcha Per\u00fa tras la primera Fecha | Grupo A","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/tabla-posiciones-copa-america-2019-mueve-grupo-peru-juega-fecha-1-brasil-venezuela-bolivia-119667","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/15\/5d052e435a0b3.jpeg"},{"id":119912,"title":"\u00a1Sali\u00f3 de su propia boca! Pogba pide a gritos su fichaje por el Real Madrid la pr\u00f3xima temporada [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-pogba-quiere-nuevo-reto-mando-guino-merengues-llegar-bernabeu-video-119912","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d063cf443acd.jpeg"},{"id":119856,"title":"Per\u00fa vs. Bolivia: horarios y canales de TV para ver el segundo partido de la 'bicolor' por Copa Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-bolivia-dia-hora-estadio-canal-siguiente-partido-copa-america-bicolor-nndc-119856","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d063bb754854.jpeg"},{"id":119911,"title":"\u00a1Dio la cara! El sentido mensaje de Lionel Messi tras la derrota de Argentina su debut por Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/messi-copa-america-2019-leo-mensaje-argentina-levantar-cabeza-derrota-debut-torneo-119911","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d0636cddef59.jpeg"}]