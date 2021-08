La función que muchos esperaban desde que se supo que se trabajaba en ella por fin es oficial. La aplicación de mensajería WhatsApp sigue innovando para continuar siendo la preferida de millones de usuarios y acaba de hacer oficial el enviar fotos y videos que se eliminan automáticamente después de verse una vez, conocida como ‘View Once’ o ‘Visualización única’, ¿cómo usarla? Aquí te lo explicamos al detalle.

Esta nueva opción para quienes recurren a diario a la app para compartir imágenes, documentos, stickers o emojis, borra fotos o videos de tu chat después de que el destinatario los haya abierto. Hace unos días estaba disponible en la versión beta, pero ahora todos podrán probarla en iOS y Android, conforme se vaya implementando.

MÁS INFORMACIÓN | WhatsApp: truco para poder ver las fotos eliminadas de tus amigos

Mediante una publicación oficial en sus redes sociales, WhatsApp mostró imágenes y un GIF explicando el paso a paso para disfrutar de View Once o ‘Visualización única’. Lo hicieron enviando una foto de información confidencial que mostraba una contraseña Wifi y es que está destinada a contenido sensible como información personal o fotografías que el usuario no quiere que estén disponibles más de lo necesario.

CÓMO USAR VIEW ONCE EN WHATSAPP

Verifica que tengas la última versión de WhatsApp instalada en tu smartphone iOS o Android, es decir, que no tengas una actualización pendiente.

instalada en tu smartphone iOS o Android, es decir, que no tengas una actualización pendiente. Abre la conversación con tu contacto elegido.

Captura con la cámara la imagen o clip que deseas enviar o adjúntalo desde la galería.

Para indicar que solo queremos que lo vea una vez, al enviar una foto o video hay que tocar el botón “1” que aparece a la derecha. Se mostrará el aviso de “Foto configurada para verse una sola vez” .

. Envía la foto o video.

Una vez que el contacto abra el archivo multimedia, este se eliminará.

Según explican desde ‘Xataka Android’ , cuando te manden una foto o video que solo se ve una vez, no aparecerá la previsualización de la imagen en el chat, sino un mensaje con el “1” y la palabra “Foto”. Toca en él para abrirla. Así podrás diferenciar si se trata de esta nueva función.

desde , cuando te manden una foto o video que solo se ve una vez, no aparecerá la previsualización de la imagen en el chat, sino un mensaje con el “1” y la palabra “Foto”. Toca en él para abrirla. Así podrás diferenciar si se trata de esta nueva función. En cuanto cierres la imagen y vuelvas al chat, no podrás volver a verla.

Cómo enviar y ver fotos que se autodestruyen es la nueva función habilitada para Android y iOS. (Foto: @whatsapp / Instagram)

WhatsApp anunció en un comunicado que no se podrá saber si alguien hizo una captura de pantalla y que estos archivos multimedia no se guardan en la sección ‘Fotos’ o ‘Galería’ de quien la recibe. Los contenidos están protegidos por el cifrado de extremo a extremo, al igual que los chats y el resto de material que en ellos se comparten.

La función de fotos de videos de un solo uso irá llegando progresivamente a todos los usuarios durante esta semana. Es cuestión de días u horas para que la puedas tener activa en tu smartphone.

QUÉ PASA SI IGNORAS UNA FOTO O VIDEO CON LA FUNCIÓN VER UNA SOLA VEZ

Según informó el portal especializado en las últimas novedades de WhatsApp, nos referimos a WabetaInfo, si decides ignorar una foto o video enviada con la función ‘Ver una sola vez’, después de 14 días esta caducará y automáticamente se destruirá, quiere decir que ya no vas a poder abrirla y para volver a verla tendrías que pedirle al contacto que te la envíe nuevamente.

El portal detalla que aparecerá el siguiente mensaje: “El video caducó. Estos videos o fotos han caducado, solicite a (nombre del contacto) que los reenvíe”. Por ello, siempre recomendamos abrir este tipo de contenido, ya que muchas veces el remitente puede no ser una persona de confianza y solicitarle que lo reenvíe nuevamente resultaría algo incómodo.

¿Tienes algún problema en WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.