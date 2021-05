¿Quieres pasar el Día de la Madre de una forma distinta en WhatsApp ? Con la aplicación puedes conversar con cualquier persona en el mundo con solo tener su número registrado en tu celular: desde tus amigos, tu pareja y hasta mamá.

Este fin de semana se celebrará en varios países del mundo el Día de la Madre como en Perú, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Colombia. En México, oficialmente esta fecha especial se desarrolla el 10 de mayo, mientras que en España el primer domingo del quinto mes del año.

Es por ello que, para que no envíes el típico mensaje de todos los años, te brindaremos una serie de frases creativas para WhatsApp y así pasar un bonito Día de la madre.

Si no se te ocurre nada, pues puedes copiar cualquiera de ellas y así alegrar a mamá. Eso sí, no olvides llamarla luego de tu mensaje de WhatsApp para que así la sorprendas no solo el domingo, sino todos los días.

En una época donde es importante el distanciamiento social, la primera persona a la que debemos cuidar es a mamá y aquí te brindamos una serie de frases para mandárselas por el Día de la Madre:

Mamá, aunque nos separan miles cientos de kilómetros, siempre te tengo a mi lado y te llevo en mis pensamientos.

Ningún regalo que te haga podrá igualar el que me hiciste tú a mí: la vida. ¡Feliz Día de la Madre!

Una madre es una mujer que espera que sus hijos sean tan buenos como ella hubiera querido ser. Espero haberlo conseguido. Te quiero, mamá.

Gracias, mamá, por no decirme cómo vivir, sino por enseñarme con tu ejemplo.

Madre no hay más que una, y como la mía, ninguna, ¡Te quiero, mami!

Nada está realmente perdido hasta que tú, mamá, tampoco lo encuentras. ¡Feliz Día de la Madre!

Una madre es la persona que hace desaparecer las lágrimas por arte de magia. ¡Te quiero, mami!

No importa la edad que tengas: los brazos de una madre son siempre el mejor refugio. ¡Feliz Día de la Madre!

Solo tú me das todo sin pedir absolutamente nada a cambio. Te quiero, mamá.

Has sido mi referente toda la vida y, aunque te conozco desde siempre, cada día te admiro más, mamá. ¡Feliz Día de la Madre!

