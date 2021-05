A inicios del 2021 WhatsApp reveló un cambio en sus políticas de privacidad, hecho que generó rumores y hasta pánico y hasta cierto pánico, lo cual desencadenó que miles de usuarios migraran a apps como Telegram o Signal. Tras ello, la app postergó la fecha límite para aceptar las nuevas condiciones hasta el 15 de mayo. Pero, ¿Qué pasará desde de esa fecha? Aquí te lo contamos.

Según Andro4all, un portal especializado en tecnología, los usuarios que no acepten las nuevas políticas de seguridad de WhatsApp podrán seguir utilizando la aplicación de mensajería rápida. Sin embargo, habrán algunas limitaciones en cuanto a las funciones de la aplicación.

“Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes. Durante un breve periodo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la app”, señala la app en su sitio web. Asimismo, podrás aceptar también las actualizaciones incluso después del 15 de mayo.

Qué está cambiando WhatsApp desde el próximo 15 de mayo. (Foto: Pexels)

WhatsApp: qué está cambiando

Podrás hablar con más empresas por WhatsApp para comunicarte de manera más rápida y eficaz que por teléfono o correo electrónico. Esto es completamente opcional. Puedes enviar mensajes a empresas para hacer preguntas, realizar compras y obtener información.

para comunicarte de manera más rápida y eficaz que por teléfono o correo electrónico. Esto es completamente opcional. Puedes enviar mensajes a empresas para hacer preguntas, realizar compras y obtener información. WhatsApp proporcionará información más clara sobre la forma en que recopila, comparte y usan los datos. Los cambios en la Política de privacidad te proporcionan más detalles sobre la manera en que administran tu información.

WhatsApp: qué sigue igual