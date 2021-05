¿Utilizas WhatsApp a diario para hablar con tus seres queridos? Son muchas las personas que continúan usando el servicio pese a que aún no pone en marcha sus nuevas políticas y condiciones que entrarán en vigor a partir del 15 de mayo.

Si bien muchos descargaron Telegram a inicios de enero, gran parte de ellos retornaron a WhatsApp debido a que muchos de sus amigos, familiares o compañeros de trabajo utilizan el servicio de mensajería para comunicarse de manera fácil y sencilla.

¿Sabes cuáles con los datos que compartirá con Facebook? Si aún no te enteras de toda la información que la aplicación le brindará a la red social, pues aquí te detallaremos todo.

Recuerda que en caso no aceptes las nuevas políticas 2021 de WhatsApp , no podrás usar con normalidad toda la aplicación, por ejemplo, no recibirás mensajes ni podrás responderlos, asimismo no podrás hacer llamadas ni videollamadas.

QUÉ DATOS COMPARTIRÁ WHATSAPP CON FACEBOOK: NUEVAS POLÍTICAS 2021

Si aún no te has enterado, WhatsApp empezará a poner en marcha sus nuevas políticas 2021 a partir del 15 de mayo. Esto no significa que la app pueda leer tus conversaciones, ni mucho menos acceder a esta. Sin embargo, esto se detalla en su web: