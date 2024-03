Si vas a pasar la Semana Santa lejos de tus familiares y no podrás reflexionar con ellos en una fecha bastante especial, pues no te preocupes porque hoy te traigo una serie de frases para mandar este jueves 28 y viernes 29 por WhatsApp. Durante esos días gran parte de la comunidad católica siempre recuerda la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Es por eso que estos mensajes que te brindaré se centran bastante en fortalecer la paz, la unión y la calma entre los seres humanos. Así que no dudes en copiar los que más desees y dedicarlo a tu pareja, tu papá, tu mamá o algún grupo que has creado en la app de Meta. Recuerda que todas estas oraciones son gratuitas, por lo que puedes también reproducirlas en otras plataformas.

Listado de frases para enviar por WhatsApp por Semana Santa

“La Semana Santa son 7 días para pensar en el dolor, la pasión y el enorme amor de Jesús, para sentirnos orgullosos de ser cristianos y para comprender nunca amamos demasiado”.

“Semana Santa es tiempo de reflexionar, de analizar lo que de verdad tenemos, lo que hemos deseado, lo que realmente necesitamos y agradecer por lo entregado”.

“Si las personas reflexionaran sobre el sacrificio de Dios por nosotros, no existiría la maldad ni el egoísmo. Que pases una serena Semana Santa”.

“Antes pensaba que como mejor se representaba el AMOR era con un corazón. Mucho después comprendí, que en realidad es con una cruz. Porque el corazón un día deja de latir, pero AQUEL que estuvo en la cruz, nunca deja de amar”.

“Recuerda que el mal es vencido por la fe en Dios. Te deseo una Semana Santa muy serena”.

“Seamos humildes de corazón, conozcamos la palabra de Dios que nos da la clave para comportarnos como verdaderos cristianos”.

WHATSAPP | Esta es una muy buena frase para poder compartir con tus seres queridos por WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

“Cuando la niebla de la incertidumbre trata de ocultarnos el mañana, la fe en Dios nos alumbra y señala el camino a seguir”.

“En estos días de Semana Santa resucitemos la fe y esperanza porque ello nos ayudará a encontrar la paz que tanto necesitamos”.

“Que el amor de Dios llene tu corazón de paz y fuerza para que sigas el camino correcto”.

“Así como Cristo resucitó nosotros debemos volver a surgir quitándonos todo lo que no es bueno ante los ojos de Dios”.

“Así como estás unido a tu familia para celebrar el nacimiento del niño Jesús, haz lo mismo para recordar y acompañarlo cuando tuvo que partir de este mundo”.

“Que la Resurrección de Jesucristo no sea recordada solo en Semana Santa, sino todos los días de tu vida”.

El sentido de la Pascua no está en los huevos de colores, es la celebración de la victoria de Jesús sobre la muerte y el cumplimiento de su amor.

En la cruz, Jesucristo murió para redimirnos y así renacer con más fuerza.

“Gracias Dios, si no nos amaras tanto no hubieras enviado a tu hijo aun sabiendo que moriría en nuestras manos”

“La Semana Santa es la manifestación de Dios de que la vida es esencialmente espiritual y eterna”.

“Mi futuro está en las manos de Dios y no en la boca de la gente”.

“Gracias a Dios por su inmensa bondad, que me acompaña y me da fuerzas todos los días”

“Porque el corazón un día deja de latir, pero aquel que estuvo en la cruz, nunca deja de amar”

WHATSAPP | Recuerda acompañar tu mensaje con una llamada a tu familiar. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

“En estos días de Semana Santa resucitemos la fe y esperanza porque ello nos ayudará a encontrar la paz que tanto necesitamos”

Seamos humildes de corazón, conozcamos la palabra de Dios que nos da la clave para comportarnos como verdaderos cristianos

Perdona a esas personas que te ofendieron de la misma forma que Cristo perdonó a los que lo pusieron en la Cruz.

Dios no reside en templos hechos de manos humanas, sino que vive en nosotros, su obra maestra.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

Video sugerido

Mira AQUÍ el procedimiento para enviar fotos y vídeos en alta resolución por WhatsApp.