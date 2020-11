WhatsApp sigue siendo una de las más descargadas en dispositivos Android y iPhone, pero sus funciones aún continúan siendo limitadas, por ejemplo, no es posible modificar el color todas de la app. Mientras miles de usuarios esperan esa herramienta, tienden a utilizar otras aplicaciones de mensajería rápida que logren cambiar la tonalidad completa del programa.

Una de ellas es WhatsAp Gold . Esta aplicación tiene las mismas características que WhatsApp como poder realizar llamadas o videollamadas, enviar mensajes de audio o de texto, crear GIF y stickers, además de poseer el “modo oscuro”. Pero no solo eso, sino que te permite cambiar el color total de la aplicación a amarillo, azul, verde claro, rojo, entre otros.

En los últimos días varios se han hecho con el APK de WhatsApp Gold . Aunque esta app no es la oficial, puede generarte una serie de problemas en un futuro ya que es bastante inestable en actualizaciones.

Es por ello que aquí te detallamos ciertos aspectos que debes tomar en cuenta a fin de que no pierdas tus conversaciones o fotos de WhatsApp original:

Lo primero que debes conocer es que al utilizar WhatsApp Gold estás expuesto a hackers. Además de ello tus mensajes no estás encriptados, por lo que terceros pueden hacerse con tus conversaciones sin que lo notes.

Si bien luce como WhatsApp oficial, puede que tus mensajes no estén cifrados. (Foto: Malavida)

Otro aspecto es que si descargaste WhatsApp Gold y deseas usar WhatsApp normal, puede que la segunda ya no permita que registres tu número y, como consecuencia, perderás todos tus chats.

Finalmente, en tus conversaciones puedes recibir no solo documentos, sino hasta virus que perjudicarían tu dispositivo móvil rápidamente, incluso robar información como tus fotos o videos.

Cabe precisar que WhatsApp indica que todas estas apps no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. “WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, detalla.

Los mejores 7 trucos de WhatsApp

WhatsApp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de WhatsApp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que sorprendentemente funciona!

VIDEO RECOMENDADO

Conoce la app Discord, el programa que pretende destronar a WhatsApp

Discord: La app alternativa a Whatsapp que está ganando fuerza

MIRA MÁS DE WHATSAPP