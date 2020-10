¿Perdiste tus mensajes de WhatsApp? ¿Deseas saber cómo recuperarlos? Pues todavía hay esperanza para que no pierdas la información importante que compartiste por los chats de la aplicación.

En primer lugar, debes saber que la aplicación no te permite recuperar tus mensajes si no realizaste una copia de los datos en la memoria del celular. No obstante, hay una aplicación llamada WAMR.

Cabe resaltar que esta app solo está disponible en Android no en iOS. Por otro lado, tienes que tener la app instalada y configurada para que vaya tomando registro de tus mensajes de WhatsApp.

Podrás recuperar también los archivos borrados con esta app; lamentablemente no podrás recuperar los datos si no tienes esta app. Estos son los detalles que debes conocer de WAMR antes de probarlo.

WAMR no toma registro de tus chats sino de las notificaciones que te llegan al móvil. Deberás desbloquear a contactos o quitarle el silencio para que funcione de forma óptima.

Por otro lado, no funciona mientras tengas WhatsApp abierto en un chat ya que no te llegará la notificación. El objetivo de la app es registrar los mensajes que no llegas a responder al instante.

Deberás, a su vez, encender la descarga activada de archivos multimedia en WhatsApp para que queden registrados por esta app y solo por las dudas el móvil debe estar encendido.