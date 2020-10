¿Ya has probado este truco? Si aún no lo has hecho, entonces deberás realizar los siguientes pasos. Hace algunos días miles de usuarios descubrieron una nueva manera de poder escribir no solo en color celeste, sino también en color rojo sus mensajes de WhatsApp , sorprendiendo así a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, pareja, entre otros.

Pero hoy ya es posible que les juegues una broma a todos ellos con una nueva herramienta: la posibilidad de escribir de manera “transparente” en WhatsApp . ¿Cómo se hace? Pues para ejecutar este truco no es necesario tener que instalar aplicaciones de terceros que soliciten permisos para acceder a tu información personal.

Por el contrario, solamente necesitarás la aplicación de mensajería rápida y un navegador para poder acceder al enlace que te vamos a indicar.

Para poder escribir de manera “transparente” deberás realizar todos estos pasos en WhatsApp :

Lo primero que harás es abrir WhatsApp.

Luego dirígete a la conversación que desees, puede ser la de tu mejor amigo o de algún familiar.

Posteriormente ingresa a esta dirección: U+3164.

¿Quieres escribir de manera transparente y sorprender a todos tus amigos? Usa este truco de WhatsApp. (Foto: Mag)

En dicha web deberás pulsar en el botón “Copy”.

Regresa a WhatsApp y allí deberás pegar el mensaje.

Observarás que se ha escrito un mensaje totalmente invisible.

En ese momento envíalo y listo. La otra persona solo verá la hora en la que fue enviado, mas no el mensaje.

Puedes pegar cuantas veces quieras el mismo código a fin de que el texto sea mucho más amplio.

