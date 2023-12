Mediante WhatsApp sueles enviar o recibir decenas de mensajes y es muy probable que no te acuerdes de todos, así que los desarrolladores agregaron una nueva herramienta denominada “Buscar por fecha”, ¿Quieres saber cómo utilizarla? En Depor lo explicaremos a continuación.

Resulta tedioso buscar un mensaje en el extenso historial de tus conversaciones personales o grupales. Es cierto que cuentas con la opción “Lupa”, encargada de llevarte en cuestión de segundos al mensaje exacto tras colocar una palabra clave del texto o párrafo.

¿Qué ocurre si no recuerdas esa palabra clave o es un archivo multimedia? No queda otra opción que buscar el contenido manualmente, sin embargo, ya no será necesario porque ahora podrás saltar a todos los mensajes enviados en una determinada fecha gracias a la hermana calendario.

Cómo buscar mensajes por fecha en WhatsApp

Antes de comenzar, es necesario aclarar que la función por el momento solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android

para los usuarios de Android Si deseas obtener la beta ingresa a la Google Play Store .

. Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre del aplicativo “WhatsApp”.

Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que se empiece a descargar.

Abre la app (es la misma) y accede a cualquier conversación.

Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha).

Se desplegarán varias opciones > toca en “Buscar”.

Se habilitará el ícono del calendario , oprímelo.

, oprímelo. Te saldrá un calendario en donde debes escoger el día exacto de un mes.

Finalmente, WhatsApp te llevará al primer mensaje que has enviado o recibido ese día.

Vista previa de la herramienta calendario. (Foto: GEC)