Muchas personas tienden a usar un Apple Watch con la finalidad de que puedas visualizar quién te está llamando o simplemente conocer lo que te han escrito en iMessage. Sin embargo, uno de los problemas que tienen los usuarios en la actualidad en su dispositivo de Cupertino es que no se puede instalar WhatsApp. ¿Qué es lo que debo hacer para obtenerla? Si intentas descargarla de manera tradicional, te aparecerá que no es compatible o no se mostrará en iOS Store. El truco es bastante sencillo, aunque solo deberás contar con tu dispositivo iPhone a tu lado para emplear este sencillo truco.

Cómo instalar WhatsApp en el Apple Watch

Lo primero será enlazar el reloj o el Apple Watch con tu celular iPhone .

. Tras ello debes ingresar a los ajustes del Apple Watch en tu dispositivo .

. Tienes que ir a Notificaciones y allí activar la pestaña de recibir notificaciones .

. Esta se llama “Permitir notificaciones” y verás que se te brindarán tres mensajes, solo debes aceptar.

y verás que se te brindarán tres mensajes, solo debes aceptar. Ahora anda a tu Apple Watch y ve a donde dice “Notificaciones” .

. En ese lugar debes ir a la sección “Alertas de iPhone” y activar WhatsApp en la parte inferior.

y activar WhatsApp en la parte inferior. Y listo. Con ello ya podrás tener WhatsApp en tu Apple Watch.

Sin embargo, solo puedes contestar llamadas para escucharlas en tu celular, además de responder mensajes a través de respuestas predeterminadas.

En el caso de que quieras dictar una respuesta, lo puedes hacer, esta transcribirá todo el mensaje y lo mandará a esa persona.

