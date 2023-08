WhatsApp ha cambiado mucho en los últimos meses del presente año, no solo en apariencia, también agregaron “nuevas funciones” que la mayoría de usuarios todavía no conocen, como por ejemplo: los mensajes de video; el bloqueo de conversaciones personales y grupales con huella dactilar; la sección de canales, etc., sin embrago, existen algunas herramientas antiguas que han pasado totalmente desapercibidas, este es el caso de la opción que te permite agregar un título a los documentos Word, Excel, PDF y otros elementos.

El referido servicio de comunicación instantánea ahora te ofrece la posibilidad de incluir una descripción o leyenda a los archivos multimedia, como las fotos, videos y documentos, la novedad se encuentra en los últimos que acabamos de mencionar, pues anteriormente no se podía colocar un título.

Sin duda es una característica muy útil y que facilitará la búsqueda de un documento con la ayuda de la herramienta lupa. Desde Depor te enseñaré cómo hacerlo antes de que compartas tu archivo por WhatsApp.

Cómo compartir documentos con descripción en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, ingresa a una conversación personal o grupal.

El siguiente paso es presionar el ícono del clip que se ubica en la parte inferior derecha (junto a la cámara).

Se desplegarán varias opciones: oprime en “ Documento ”.

”. Selecciona uno y automáticamente se habilitará el campo de texto antes de enviarlo.

Agrega una leyenda o descripción, de preferencia que esté relacionado con el archivo, así será más fácil ubicarlo.

Finalmente, toca el botón para enviar.

Estas son las señales para reconocer mensajes maliciosos en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes, a veces la app se actualiza para corregir huecos de seguridad .

. Evita abrir enlaces sospechosos , ya sean los que te envían tus amigos o personas desconocidas. Estos podrían descargar automáticamente un archivo que contiene virus.

, ya sean los que te envían tus amigos o personas desconocidas. Estos podrían descargar automáticamente un archivo que contiene virus. Reconoces un enlace sospechoso porque normalmente la URL es corta y no te permite ver la dirección completa.

No hagas caso a los mensajes que provienen de números desconocidos y menos si son del extranjero. Muchas veces tratan de ofrecerte trabajo con la paga que todos quisieran y cuando caes en la trampa te obligan a descargar un aplicativo con virus.

y menos si son del extranjero. Muchas veces tratan de ofrecerte trabajo con la paga que todos quisieran y cuando caes en la trampa te obligan a descargar un aplicativo con virus. La popular estafa del premio . Se trata de un mensaje falso en donde te ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda, antes de otorgarte el “regalo” (que jamás llegará) también te obligan a descargar una aplicación.

. Se trata de un mensaje falso en donde te ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda, antes de otorgarte el “regalo” (que jamás llegará) también te obligan a descargar una aplicación. No brindes ningún tipo de código. Los ciberdelincuentes te pedirán amablemente que le compartas un código de autenticación que según ellos te “enviaron por error”, si lo concedes podrán acceder a tu cuenta de WhatsApp desde otro celular.