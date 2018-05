WhatsApp impedirá que te añadan repetidamente en los grupos que has abandonado

Hay muchos motivos para abandonar un grupo de WhatsApp : aburrimiento, desinterés o simplemente nunca más quieres saber del grupo.



El problema de irse repentinamente es que los miembros del grupo -si te tienen confianza- volverán a agregarte al chat. Felizmente ahora WhatsApp ha añadido más protección para que no te puedan añadir repetidamente a grupos de los que ya saliste.



Esta novedad forma parte de varias implementaciones que ha hecho WhatsApp para mejorar la experiencia de los usuarios de Android e iOS .



" Además de estas funciones, también hemos añadido más protección para que no te puedan añadir repetidamente a grupos de los que te has salido. Estas funciones están disponibles para usuarios de Android y iPhone. ¡Esperamos que te gusten! ", señala la app en una publicación de su blog oficial.



De acuerdo con Gizmodo, WhatsApp está probando para cuentas de empresa impedir que añadan tu número a ningún grupo en absoluto.