Solo podrás ver las notificaciones, mas no podrás recibir llamadas ni mucho menos poder escribir a tus amigos. El próximo 1 de abril, WhatsApp dejará de funcionar en miles de celulares de todo el mundo debido a que cuentan con un sistema operativo desfasado. Entre ellos se encuentran Android 5 Lollipop o inferior, y iOS 12 o inferior. ¿A qué debe esto? Resulta que dichos softwares no cuentan con los requisitos mínimos para hacer funcionar la inteligencia artificial o la herramienta para crear stickers sin necesidad de programa, por el contrario, al carecer de ellos, lo hacen obsoletos y, como consecuencia, deberás cambiar de smartphone. ¿Cuáles son los móviles que no contarán con la plataforma de Meta? Pues aquí te cuento absolutamente todo.

Listado de celulares que dejarán de tener WhatsApp el 1 de abril

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

WHATSAPP | En la actualidad este es el sistema operativo que hay en los celulares Android. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

WHATSAPP | En el caso de los iPhone, la más reciente versión del sistema operativo es iOS 17.4.1. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

