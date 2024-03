Ya lo tengo. Una de las cosas que me ha gustado del nuevo diseño de WhatsApp es que puedes mejorar no solo la visualización de tu contenido, gracias a un modo minimalista, sino también obtener un menú bastante bonito con la finalidad de que accedas rápidamente a todas las herramientas que tiene la plataforma de Meta. Otro detalle que he encontrado es que ahora tienes la particularidad de que el panel de tus conversaciones se mostrarán en blanco, mientras que las letras de la aplicación resaltan en verde. Aunque pronto el programa de Mark Zuckerberg también te ayudará a modificar el matiz completo de todo el programa, hoy te explicaré el paso a paso de lo que hice para poder descargar la última versión. Lo mejor de todo es que es el oficial y no hay esa necesidad de bajar el APK.

Cómo descargar el nuevo diseño minimalista de WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer será ingresar a Google Play

Allí, en el buscador, deberás poner WhatsApp.

Una vez hayas encontrado la aplicación, solo debes desplazarte hacia abajo y presionar en “Ser beta tester”.

Presiona en “Participar” y accederás a una nueva ventana para unirte a la Beta de WhatsApp.

WHATSAPP | Recuerda que puede que no hayan vacantes para unirte a la Beta de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante solo debes esperar un poco y te saltará una nueva actualización.

Instálala y listo. Ya podrás tener el color minimalista de WhatsApp.

Sin embargo, en caso no haya ninguna vacante, puedes realizar el siguiente paso.

Para ello te recomiendo descargar el APK de WhatsApp usando este enlace.

WHATSAPP | Cuando estés en la Beta de WhatsApp, verás que también ha cambiado el menú de los Ajustes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Chequea siempre la fecha de actualización ya que la Beta tiende a ser bastante constante en updates.

Una vez lo descargues, debes actualizar la app y listo.

Si la has dejado abierta, lo mejor será cerrarla para luego ejecutarla nuevamente.

