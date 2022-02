No cabe duda que las redes sociales son acercaron a amigos, familiares y conocidos; no obstante, nada es para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucederá con tu cuenta de Facebook o WhatsApp cuando mueres?

Pues en el caso de la segunda aplicación mencionada, no debes preocuparte porque se mantenga activa la cuenta. A tratarse de un app de comunicación instantánea, la empresa Meta ha pensado en una limpieza de cuentas inactivas.

¿Qué pasa con mi cuenta de WhatsApp si fallezco?

Si cambiamos de aparato móvil de forma repentina, lo normal es que no haya un proceso de eliminar la cuenta anterior o desvincular en número de teléfono que se estaba usando antes.

Esto se debe a que WhatsApp cuenta con un sistema de reemplazo de datos muy eficiente. Básicamente, nuestros datos pueden ser guardados en la nube para contar con un respaldo en caso de perder el móvil.

En caso de morir, no deberás preocuparte. Lo normal es que la cuenta entre en un estado de inactividad y pasados los 120 días se borrarán los datos al desvincularse el número de teléfono.

¿Por qué sucede esto? Pues las operadoras reciclan los números de teléfono cerca del mes número 6 de estar inactivos. De esta forma, suele suceder que si llamas a tu número antiguo posiblemente alguien ya sea propietario de la línea.

Solo recuerda no tocar el móvil ni ingresar a la cuenta de WhatsApp de la persona fallecida. Además de reportar a la operadora para que den de baja la línea.

