¿Será el momento de decirle adiós a tu smartphone por culpa de WhatsApp ? La popular app de mensajería dejará de funcionar en terminales que -debido a sus continuas actualizaciones- ya no son capaces de soportar las exigencias del servicio.



WhatsApp publicó en su blog oficial la lista de los smartphones que no contarán con la app . El corte del servicio no será abrupto, sino que paulatinamente los teléfonos dejarán de recibir soporte entre el 31 de diciembre y el 1 de febrero de 2020 .



“Debido a que ya no estamos desarrollando funciones para estos sistemas operativos, algunas funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento” , advierte WhatsApp .



Aquí la lista de los teléfonos.



Nokia Symbian S60 , hasta el 30 de junio del 2017

Sistema Operativo BlackBerry y BlackBerry 10 , hasta 31 de diciembre de 2017.

Windows Phone 8.0 y anteriores, hasta 31 de diciembre del 2017

Nokia S40 , después del 31 de diciembre del 2018

Versión del sistema operativo Android 2.3.7 y anteriores, hasta el 1 de febrero del 2020

iPhone iOS 7 y anteriores, hasta el 1 de febrero del 2020

iPhone 3GS con iOS 6



Si cuentas con Android , ve a Ajustes del teléfono > Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo para verificar si tu terminal aparece en la lista negra de WhatsApps .



Si eres iOS , anda a Ajustes > General > Información , y en Versión aparecerá la actualización que utilizas en tu móvil.

