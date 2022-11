El servicio de comunicación instantánea más utilizado de todo el mundo, hablamos de WhatsApp, cuenta con numerosas funciones disponibles en todas sus versiones (móvil, Web y Desktop), sin embargo, así como algunos de los trucos solo son nativos de la propia aplicación, como por ejemplo: ocultar la foto de perfil a determinados contactos; enviar fotos o videos que se visualizan una sola vez; el cifrado de extremo a extremo, etc., también existen otros que fueron descubiertos por los mismos cibernautas de la internet, los cuales ahora han difundido el modo “WhatsApp para infieles”, ¿Qué significa y cómo utilizarlo? desde Depor lo explicaremos ahora.

Se trata del truco que te permite duplicar la aplicación de WhatsApp para que registres una nueva cuenta con un número totalmente diferente, de esta manera administrarás dos cuentas en un mismo dispositivo móvil, a esto lo denominaron modo “para infieles”, porque en la cuenta secundaria podrías chatear con otros usuarios que no saben que tienes pareja, ni siquiera él o ella descubrirán que estás hablando con estas personas porque al revisar tu cuenta principal no encontrarán absolutamente nada. Es importante mencionar que no será necesario descargar programas externos, ya que Android 10 o versiones superiores te brindan dicha característica.

¿Cómo habilitar el modo “WhatsApp para infieles”?

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android. Ahora, ingresa a los “Ajustes” de tu celular, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

El siguiente paso es buscar y presionar el apartado que dice “Funciones avanzadas”.

Oprime sobre la opción denominada “Dual Messenger”.

Enciende el interruptor de WhatsApp, por defecto aparecerá desactivado.

Android te preguntará si deseas instalar una segunda copia de WhatsApp , toca en el botón de “Instalar”.

, toca en el botón de “Instalar”. Sal de los ajustes y dirígete a la sección en donde se ubican todas tus aplicaciones, aquí observarás dos apps de WhatsApp, una de estas tiene el ícono de color naranja en la parte inferior derecha.

Ábrela y ya podrás registrar una nueva cuenta con un número telefónico diferente al que utilizas.

Así es como administrar dos cuentas distintas en un mismo teléfono, ¿Usarías “WhatsApp para infieles”?

