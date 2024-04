¿Tienes un nuevo trabajo? Entonces has dejado tus datos personales en el área administrativa de Recursos Humanos, entre estos el número telefónico, así que de repente tu jefe directo te incluya a una conversación grupal de WhatsApp, aunque resulta de mucha utilidad para informarte sobre las novedades de la empresa o recibir documentos importante, a veces se convierte en una verdadera molestia porque los supervisores o compañeros no dejan de enviar mensajes incluso cuando ha culiminado tu horario laboral, significa que tu celular estará sonando a cada rato, ¿Quisieras saber cómo configurar correctamente este grupo para que no te interrumpa en tu tiempo libre? A continuación te explicaré los ajustes que debes realizar.

La guía para silenciar por completo un grupo de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa al chat grupal de trabajo .

. El siguiente paso es presionar sobre el nombre de la conversación .

. Se desplegarán varias opciones > busca y toca la que dice “ Notificaciones ”.

”. Aquí activa el interruptor denominado “ Silenciar notificaciones ”.

”. Retrocede y en “ Tono de notificación ” escoge “ Silencioso ”.

” escoge “ ”. Luego, oprime en “ Vibración ” y selecciona “ Desactivada ”.

” y selecciona “ ”. Vuelve a la interfaz principal de WhatsApp.

Pulsa por unos segundos el grupo.

En la parte superior aparecerán unas herramientas, aprieta el botón de la carpeta con una flecha apuntando hacia abajo.

Listo, acabas de “Archivar” la conversación.

