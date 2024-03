WhatsApp Messenger no pierde la costumbre de seguir actualizándose al iniciar una nueva semana, pues el objetivo es que su plataforma de mensajería cuente con más funciones de seguridad y privacidad para proteger la información que envías o recibes a diario. Recientemente acaba de llegar la “vista previa de enlaces”, como su propio nombre lo indica, es una herramienta encargada de mostrarte hacia qué página te llevará un link que alguien te mandó, así no ingresarás a sitios webs peligrosos y también evitarás la descarga directa de archivos que contengan programas infectados con virus malware o jocker. Por el momento la referida característica solo está disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android, no te preocupes que también te enseñaré a obtener el programa de prueba para que utilices la opción que acabé de mencionar, además, no instalarás aplicaciones de terceros y tampoco realizarás ninguna configuración previamente, viene activada de forma predeterminada.

Así puedes habilitar la vista previa de enlaces en los chats de WhatsApp

Primero, ingresa a la Google Play Store.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

”. Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Copia un enlace desde el navegador de tu preferencia.

desde el navegador de tu preferencia. Abre la versión beta (es la misma app).

Entra a una conversación (personal o grupal).

Pega el link en el campo de texto y antes de enviarlo espera que aparezca la vista previa del sitio web .

. Finalmente, compártelo y tus contactos sabrán a qué pagina ingresarán.

Es así como se verá en el chat cuando envíes un enlace. (Foto: WabetaInfo)

Estos son los mejores modos de WhatsApp

