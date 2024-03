No pierdas tus conversaciones de WhatsApp. Desde hace mucho tiempo varios usuarios han estado reclamando a la app de Meta una herramienta para poder mover sus chats de un dispositivo iPhone a un Android de forma fácil y sencilla, sin necesidad de descargar herramientas o programas que pueden generar no solo la pérdida de tus mensajes, sino también introducir virus o malwares. Tampoco hay necesidad de conectar tu smartphone a alguna laptop o una PC por medio del cable de transferencia de archivos. Todo se ejecuta desde tu mismo smartphone de Apple. Durante meses he estado aplicando este método cada vez que cambio de terminal y hoy te comparto todo lo que me funcionó. Eso sí, recuerda tener actualizada la aplicación de Mark Zuckerberg completamente actualizado usando iOS Store.

Cómo pasar tus chats de WhatsApp de un iPhone a un Android

Una vez que hayas descargado la última versión de WhatsApp, debes ingresar a la app .

. Allí dirígete a Configuración desde tu celular iPhone .

. En ese lugar verás una serie de opciones. Presiona donde dice “Chats” .

. En el apartado observarás la herramienta que dice “Trasladar chats a Android”.

WHATSAPP | Recuerda mantener tu celular desbloqueado para que no haya ningún tipo de problemas en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Presiona allí y se te mandará un mensaje de bienvenida. Dale en “Comenzar”

Aparecerá una animación que dice “Preparando chats” y verás el progreso de avance, ello según la cantidad de conversaciones que tienes.

y verás el progreso de avance, ello según la cantidad de conversaciones que tienes. Una vez que finalice, deberás conectar tu dispositivo iPhone con tu celular Android mediante el cable .

. Recuerda que tu Android debe estar en modo fábrica .

. Luego de haber puesto tu Wifi y cuenta de Google, debes presionar en “Transferir datos desde el iPhone”

WHATSAPP | Recuerda que tu smartphone Android debe estar restaurado de fábrica. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el dispositivo con sistema operativo Android observarás que comienzan a transferirse todos los datos.

Cuando se finalice, debes continuar en tu nuevo móvil todos los pasos. En ese instante tienes que descargar WhatsApp desde Google Play .

. Coloca tu número de celular, recibe el código de verificación, y en ese momento te saltará el mensaje de: Se ha detectado una copia de seguridad .

. Restaurala y listo, ya habrás trasladado todas tus conversaciones de WhatsApp de iPhone a Android sin usar aplicaciones raras o de terceros.

