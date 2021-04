WhatsApp es uno de los programas más famosos del mundo, en donde muchos gustan chatear con sus amigos o familiares, además de compartirse fotos, videos y hasta divertidos GIF o stickers animados. Pero no solo eso, ahora puedes modificar el color de cada una de tus conversaciones desde el apartado de Ajustes.

Pese a ello, WhatsApp original aún no te permite cambiar en tu totalidad la tonalidad de su plataforma, a ello se le suma que tampoco es posible editar un texto una vez enviado e incluso no puedes activar una opción llamada “modo avión”.

Es por ello que, para aquellos usuarios que buscan una alternativa diferente sin cambiar la plataforma, se ha desarrollado WhatsApp Plus .

Esta aplicación, que se descarga en forma de APK en los dispositivos Android, ya se encuentra en su versión 15.40. Sin embargo, cabe precisar que descargarla e instalarla puede generarte un baneo futuro a tus conversaciones y, como consecuencia, pérdidas.

CÓMO INSTALAR Y QUÉ NOVEDADES TRAE WHATSAPP PLUS 15.40

Dependerá de cada usuarios si desea descargar o no WhatsApp Plus 15.40 en su dispositivo móvil. Recuerda que no podrás instalarlo en tu iPhone, solo en aquellos que tengan sistema operativo de Google:

Lo primero que debes hacer es ingresar a este enlace

Una vez que hayas instalado la aplicación de WhatsApp Plus 15.40, podrás ver todas las novedades.

Recuerda que si tienes WhatsApp Plus y solo vas a actualizarlo, realices una copia de seguridad antes.

De esta manera podrás acceder a una nueva función que se ha habilitado en WhatsApp Plus. (Foto: Captura)