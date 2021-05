¿Tanta amenaza por las puras? WhatsApp advirtió a los usuarios que empezaría a revocar las funciones principales del servicio a quienes no acepten las nuevas políticas de privacidad a partir del 15 de mayo. Unos días después de la fecha límite, la empresa dio unos pasos atrás y ahora resulta que no impondrá ninguna restricción por el momento.

El portal TNW informó que WhatsApp no restringirá ninguna funcionalidad, a pesar de la campaña que hizo para que los usuarios acepten las nuevas condiciones. La tensión hizo que miles de ellos cambiaran de aplicación por Telegram o Signal.

“Dadas las discusiones recientes con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar en claro que no limitaremos la funcionalidad de WhatsApp para aquellos que aún no hayan aceptado la actualización”, dijo un portavoz de WhatsApp en un comunicado remitido a The Verge.

WHATSAPP | Cambio en la web oficial

El representante de WhatsApp añadió que este será el plan de la empresa hasta nueva fecha. En la página oficial de preguntas frecuentes, la compañía aclara que no se eliminarán las cuentas de ningún usuario ni perderán la funcionalidad si no aceptan las nuevas políticas.

Todo parece indicar que WhatsApp seguirán difundiendo los recordatorios de las nuevas políticas a los usuarios que aún no las hayan aceptado. La campaña dejará de ser tan agresiva para que la aceptación del acuerdo sea “de vez en cuando”.

Recordemos que la fecha límite para aceptar las nuevas condiciones de WhatsApp era el 15 de mayo. La principal crítica era el manejo de los datos del usuarios y su difusión en Facebook, la empresa matriz de WhatsApp. La indignación fue tal que la compañía decidió extender la fecha límite para una mejor difusión de las políticas de privacidad.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.