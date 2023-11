WhatsApp no solo ha integrado nuevas funciones, sino que en la actualidad puedes abrir tu cuenta en 4 dispositivos completamente distintos, e incluso funcionan sin necesidad de tener el principal cerca. Pero WhatsApp Plus no quiere quedarse atrás y ha añadido dicha característica.

¿Cómo lo logro? Para empezar debes conocer que hay ciertas reglas como la de no abrir tu cuenta de WhatsApp Plus en la misma app de WhatsApp normal o te llevarás un posible baneo. Asimismo, trata de que sea la misma versión del APK que tienes.

Solo debes seguir estos pasos al pie de la letra o, de lo contrario, puedes generar que la app de Meta te sanciones ya sea temporal o de por vida.

Cómo abrir tus chats de WhatsApp Plus en 4 celulares distintos