Como se recuerda, WhatsApp Plus cuenta con un extenso catálogo de funciones de privacidad y seguridad que la propia aplicación estable (WhatsApp Messenger) todavía no ha incluido en su plataforma de comunicación hasta la presente fecha, por ejemplo: el APK modificado te permite recuperar mensajes que fueron eliminados “Para todos”; evitar el baneo de tu cuenta; ocultar la etiqueta “Escribiendo” o “Grabando audio”, etc.

En caso no hayas desactivado el estado “En línea”, el cual evidencia que en ese momento te encuentras utilizando WhatsApp Plus, cuando abandones el programa de mensajería dejarás una constancia de tu última hora de conexión, ¿Sabías que la puedes congelar para siempre? así tus contactos pensarán que no te conectas desde esa hora específica.

Antes de comenzar, es importante aclarar tres puntos: primero, que la hora de última conexión se congelará desde que activas la función; segundo, no es necesario desactivar el estado “En línea”; y tercero, que al momento de enviar mensajes seguirá figurando esa hora, así que elige bien con qué personas vas a chatear porque tus contactos podrían descubrir que estás conectado.

La guía para congelar por siempre tu hora de última conexión en WhatsApp Plus

Primero, abre WhatsApp Plus en tu teléfono Android.

en tu teléfono Android. Ahora, oprime sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho, accede a “Plus configuraciones”.

Busca y presiona el apartado que dice: “Más ajustes Plus”.

De pronto se desplegará una nueva ventana con varias opciones.

El siguiente paso es activar el interruptor denominado: “Congelar última vez”.

Abandona los “Ajustes” para conservar los cambios.

Finalmente, dile a uno de tus contactos que entre a tu chat y vea tu “Hora de últi. vez”.

Por qué no puedes ingresar a WhatsApp Plus: APK última versión

WhatsApp indica que no debes utilizar aplicaciones modificadas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otros.

En caso detecte que estás usando constantemente funciones que no tiene la app original, es posible que se genere un bloqueo temporal.

Este suele durar alrededor de las 24 horas.

En caso de que vuelva a usar estas aplicaciones de terceros, WhatsApp volverá a tomar acciones sobre tu cuenta.

Es de tal forma que en ese momento la app perteneciente a Meta ya no baneará tu cuenta, sino que suspenderá radicalmente tu número de celular.

Así que debes tener bastante cuidado de momento si vas a continuar usando aplicaciones como WhatsApp Plus.

