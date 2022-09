WhatsApp sigue siendo una de las apps más descargadas a nivel mundial. Mediante ella no solo tienes la particularidad de mandar mensajes, sino también reaccionar con cualquier emoji a lo que te dice la otra persona. Pese a ello otros intentan tener WhatsApp Plus en sus móviles debido a que les brinda más opciones.

Sin embargo, cuando queremos instalar WhatsApp Plus , muchas veces Google no nos permite. ¿Por qué? Esto se debe a un problema: el APK es detectado como una aplicación no autorizada o que puede dañar tu celular. ¿Cómo lo soluciono? Para ello te daremos una serie de pasos.

SOLUCIÓN PARA INSTALAR APK DE WHATSAPP PLUS SIN ERROR DE GOOGLE

Si has instalado WhatsApp Plus y Google te ha dado un error, entonces has lo siguiente.

Dirígete a Google Play.

Luego ingresa a tu foto de perfil.

En ese instante deberás pulsar donde dice Play Protect.

Ahora ingresa al ícono del engranaje.

Allí deberás deshabilitar el botón de “Analizar las apps con Play Protect”.

De esta manera podrás desactivar Google para que instales WhatsApp Plus sin problemas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También deberás desactivar el botón de “Mejorar la detección de apps dañinas”.

Ahora intenta instalar nuevamente WhatsApp Plus.

En ese momento ya podrás hacerlo sin ningún problema.

Recuerda siempre mantener actualizado el APK de WhatsApp Plus para evitar posibles baneos.

LA GUÍA PARA QUE APAREZCA LA LETRA “Ñ” EN EL TECLADO DE WHATSAPP

Primero, descarga Gboard desde la Google Play Store de Android, si ya la tienes asegúrate que no tenga actualizaciones pendientes.

desde la Google Play Store de Android, si ya la tienes asegúrate que no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona el apartado que dice “Idiomas”.

El siguiente paso es acceder en la opción “Agregar teclado”, se ubica en la parte inferior.

Se desplegará un carrusel con varios teclados, escoge el keyboard denominado “ QWERTY (Ñ) ” y oprime en “Listo”.

” y oprime en “Listo”. Sal de Gboard e ingresa a WhatsApp .

. Entra a cualquier chat y aprieta sobre el campo de texto para que se habilite el teclado.

Finalmente, vas a ver que la letra “Ñ” te aparece y ya no tendrás que pulsar la “N” para utilizarla.

