Para comprender el tema responderemos la siguiente pregunta: ¿Qué es Multitareas? también llamada “Segundo plano”, se trata de una herramienta de los teléfonos inteligentes que se encarga de abrir y utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo sin la necesidad de cerrarlas, en resumen seguirás recibiendo información de las mismas y se mantendrán actualizadas en todo momento.

WhatsApp Plus está en otro nivel a comparación de WhatsApp Messenger, la versión oficial de Meta, ya que cuenta con increíbles funciones como: ocultar la palabra “Escribiendo...” cuando respondes un mensaje; evitar que tu expareja te haga llamadas o videollamadas; descargar los estados que publican tus contactos etc., todo eso sin la necesidad de descargar aplicaciones o programas de terceros.

En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a fijar tus conversaciones favoritas en la pestaña “Multitareas”, así será más fácil que accedas a los referidos chats cuando ingreses al segundo plano de tu dispositivo Android, además, también podrás anclar la interfaz principal de WhatsApp Plus.

Así puedes abrir chats de WhatsApp Plus en la ventana “Multitareas”

Primero, ingresa a WhatsApp Plus en tu celular Android.

en tu celular Android. Luego, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en el extremo superior derecho.

Accede al apartado “Plus configuración”.

El siguiente paso es oprimir en la sección “Universal”.

Ahora, toca la opción denominada “Ajustes”.

Activa el interruptor que dice “Tarjetas de conversaciones multichats”.

Regresa a la interfaz principal > abre un chat (grupal o personal) > accede a multitarea y te aparecerán dos ventanas de WhatsApp Plus, el de la conversación y el APK > toca el programa.

Vuelve a hacer lo mismo con cada chat y así accederás más rápido a las mismas.

WhatsApp Plus 2023: ventajas y desventajas

Si hay algo que los usuarios destacan de WhatsApp Plus es que no tiene publicidad, algo que puede resultar molesto para muchos. Además, se pueden hacer cambios a la última hora de conexión, bloquear mensajes y llamadas de números en particular y tienes un apartado donde puedes cambiar de avatar mediante plataformas como Bitmoji o el color distinto de interfaz.

Otra de las ventajas es que puedes eliminar el área que indica cuando estás “escribiendo” o “grabando audio” previo a que envíes el mensaje. Esto hará que tu privacidad vaya más al límite. Con ello, nadie podrá saber cuánto estás a punto de mandar algo a alguno de tus contactos. Pero, no todo es 100% bonito, así que ahora verás unas desventajas.

Al ser una aplicación no oficial, usa servidores distintos a la original y puede ser víctimas de hackeos. Por otro lado, si WhatsApp detecta el uso de esta app puede banear tu cuenta. Así que debes tomar tus precauciones antes de poder instalarlo.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?