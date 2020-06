¿Te habías enterado de esto? Mucho cuidado o le puede pasar lo peor a tus conversaciones. Seguro muchos de nosotros, que hemos descargado la aplicación de WhatsApp oficial, hemos encontrado en internet una app muy similar a la de Facebook llamada WhatsApp Plus. Esta se caracteriza por tener un ícono color azul.

Además, al instalarla, verás que cuenta con el mismo proceso de registro que WhatsApp. Al ingresar, también observarás una serie de similitudes que la app oficial, como es el “modo oscuro”, la posibilidad de realizar videollamadas a 8 personas, etc.

Pero, al igual que las clásicas herramientas, tienes la posibilidad de cambiar de color todos tus chats a tu preferencia, muy similar a Telegram, y hasta colocarle apodos o cambiar el tipo de letra a tus conversaciones.

Ante lo descrito, ¿qué es realmente WhatsApp Plus y por qué no deberías usarlo? ¿Es legal? ¿Le sucederán algo a mis conversaciones? ¿Me espían? Aquí te resolvemos todas las dudas.

WhatsApp Plus te permite cambiar el color de la aplicación. (Foto: WhatsApp +)

QUÉ ES WHATSAPP PLUS

Si te has preguntado qué es y cómo se gestó, aquí te lo contamos. WhatsApp Plus es una aplicación modificada de la app original de WhatsApp, desarrollada por el programador español Rafalense en 2012.

Esta modificación está principalmente pensada para aquellos que buscan un mayor nivel de personalización para WhatsApp e incluye multitud de temas y fondos, además de una gran cantidad de emojis imposibles de encontrar en la versión original.

Incluso puedes modificar el chat a tu manera, pero eso sí, no tendrá encriptación. (Foto: WhatsApp)

Ante su similitud y, con el fin de no tener problemas, WhatsApp baneó el 2015 millones de cuentas que se abrieron en WhatsApp Plus. Pese a ello, diversidad de usuarios continuaron descargando la app y suscribiéndose.

Con la finalidad de evitarlo, Google Play logró retirar la aplicación desde su tienda y WhatsApp otorgó a las personas a trasladar sus copias de seguridad a su aplicación sin pérdida alguna. Pese a ello, pocos usuarios aún continúan usando la versión Plus de la app de mensajería rápida en pleno 2020.

POR QUÉ NO DEBES USAR WHATSAPP PLUS

Una de las principales causas por las que no debes instalar y registrar tu número en WhatsApp Plus es que eso te garantiza a que seas baneado, rápidamente, de la versión original de WhatsApp.

Eso quiere decir que si deseas descargar en Google Play el WhatsApp principal, al abrirlo notarás que te aparece un mensaje de que tu cuenta ha sido cerrada.

Otra causa por la que no debes descargar WhatsApp Plus es que esta no cuenta con la seguridad que tiene WhatsApp. Es decir, la encriptación que protege tus conversaciones no está presente y cualquier tercero puede visualizar y hasta leer lo que escribes sin tu permiso.

Muchas veces las configuraciones que haces en WhatsApp Plus no son legales. (Foto: WhatsApp +)

“WhatsApp Plus no es una aplicación autorizada por parte de WhatsApp. WhatsApp Plus no está asociado con WhatsApp y no apoyamos a WhatsApp Plus. WhatsApp no puede garantizar la seguridad de WhatsApp Plus y su uso puede poner en riesgo los datos personales y privados en tu teléfono móvil. Es posible que WhatsApp Plus comparta tu información con aplicaciones de terceros sin tu conocimiento o permiso”, dice la app dentro de sus políticas.

Así que antes de usar WhatsApp Plus por WhatsApp debes pensarlo dos veces, de lo contrario te verías perjudicado en un futuro.

NUEVOS EMOJIS DE WHATSAPP

Como cada año, WhatsApp ha incorporado una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Recientemente agregó los íconos de el mate, la paella, el murciélago, la mototaxi, el diente, el payaso, la avestruz, entre otros personajes y/o objetos. Esta vez, gracias a Emojipedia, se ha hecho público algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales del 2020.

Si bien WhatsApp añadió en el mes de noviembre sus nuevos 230 emojis, se espera que estas 117 figuras también puedan verse recién en ese mes.

VIDEO RECOMENDADO

Cómo hacer videollamadas con 8 personas en WhatsApp

WhatsApp: aplicación lanza actualización de video llamadas grupales, superando los 4 usuarios.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RELACIONADOS

Conoce las aplicaciones para hacer ejercicios

TEC: conoce son las mejores aplicaciones para hacer ejercicio en casa