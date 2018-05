Casi todas las redes sociales más populares de la red cuentan con la función "Historias" . WhatsApp no tardó en sumarse a esta moda.



Normalmente los usuarios reciben una notificación de los contactos que han visto una historia de WhatsApps ; sin embargo, es posible visualizar este contenido sin que nadie lo sepa.



No tienes que ser un experto para hacerlo. Solo debes hacer lo mismo que cuando no quieres que otros contactos vean que ya leíste su mensaje.



La ruta es la siguiente:



Ajustes > Info. de la cuenta > Privacidad > Confirmación de lectura



Una vez que estás en este último paso, tan solo desactiva la función y listo. Te volviste invisible en WhatsApp .



Ten en cuenta que no podrás saber tampoco si tus contactos han visto tu estado hasta que desactives la función.

