Usuarios están reportando, a través de diversas redes sociales, que no se les permite descargar WhatsApp desde Google Play Store . Este problema tiene varias soluciones, pero dependerá mucho de lo que hiciste anteriormente en tu dispositivo móvil. Una de ellas es que si has estado usando un APK o aplicación modificada, lo más probable es que sea un conflicto que ocurre dentro de tu terminal, ya que has empleado un método ilegal. Así que no te preocupes. Recuerda siempre emplear la app oficial en tu smartphone Android. Cabe precisar que esto solo afecta a los celulares con sistema operativo de Google, por lo que no hay ningún tipo de error en los iPhone. Así que solo debes seguir los pasos que te menciono en este tutorial.

Por qué no puedo descargar WhatsApp desde Google Play Store

Lo primero es que, si has estado usando WhatsApp Plus o alguna aplicación modificada, puede que no te permita bajar la app oficial desde Google Play debido a que te encuentras baneado o simplemente existe un conflicto en el paquete . Para solucionarlo solo debes bajar nuevamente el APK de la plataforma que borraste, e instala WhatsApp desde la tienda de aplicaciones de Google .

El otro detalle es que debes estar conectado a internet.

Recuerda que eso generará que los programas que estás descargando en tu móvil no se logren y, como consecuencia, no puedas instalarlos. Además, revisa en tu dispositivo si está activado el "modo avión". Para ello solo debes ingresar a la barra de notificaciones de tu smartphone y desactivarlo.

. Para ello solo debes ingresar a la barra de notificaciones de tu smartphone y desactivarlo. Asimismo, revisa si cuentas con un paquete de datos activo. Puede que logres continuar navegando, aunque la descarga se puede quedar en 10% o en 90% y no termina por concluir.

